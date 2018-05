YouTube VIRAL . AJ Styles se comportó como todo un campeón durante la gira de la WWE por Europa. El luchador no tuvo mejor idea que hacer que una niña tuviese el mejor día de su vida con una admirable acción.



Luego de vencer a Shunsuke Nakamura en Bremen, AJ Styles decidió saludar a sus seguidores. Sin embargo, se detuvo ante una niña, quien sostenía la bandera de Alemania.



Tal como se ve en el video de YouTube , el campeón de la WWE decidió pedirle la bandera, pero a cambio del cinturón. Como era de esperarse, la joven no tuvo problemas en hacer el intercambio.



Luego de festejar con el público, AJ Styles se acercó nuevamente a la niña y hicieron el intercambio. Ante ello, los fanáticos no dudaron en aplaudir su gran acción.



AJ Styles aún tiene varias fechas por delante en la gira de la WWE por Europa. Esta culminará a finales de mayo.