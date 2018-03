YouTube. A pocas semanas de WrestleMania 34 , la WWE decidió hacer una compilación de los mejores momentos que se han llevado a cabo en este evento a lo largo de los años. Porque no solo se pelea, sino que también se entretiene.



La WWE colgó un video en su canal de YouTube, en el que hace un ranking de los diez momentos más graciosos. Y, como no podía faltar, The New Day es parte de él.



Su mejor presentación, hasta el momento, ha sido la que se llevó a cabo en WrestleMania 32. El trío se disfrazó de saiyajines, como los que se presentan en Dragon Ball.



Otro momento hilarante fue el que protagonizó André El Gigante. El luchador de la WWE ahorcó a Bob Uecker, conocido presentador de deportes.



Para ver estos momentos y otras anécdotas que se llevaron a cabo en WrestleMania, mira el video de arriba.