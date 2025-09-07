Entrenamiento de Perú en el Lawn Tennis. (Video: Tenis Al Máximo)
El próximo fin de semana el Club Lawn Tennis se viste de gala para el enfrentamiento entre Perú y Portugal por el boleto a los ‘Qualifiers’ de la . El equipo nacional, capitaneado por Luis Horna, contará con el mejor momento en su corta carrera de , reciente campeón del Challenger de Sevilla en España. El ‘Colorado’ se sumará mañana a los entrenamientos del cuadro peruano, donde ya vienen trabajando y . El equipo portugués, por su parte, también comenzó a entrenar en el club de Jesús María con Nuno Borges, ex 30° del mundo, a la cabeza. Este martes será la conferencia de los capitanes en el Lawn Tennis y el jueves se realizará el sorteo. El viernes y sábado los enfrentamientos de singles y dobles.

Entrenamiento de Portugal en el Lawn Tennis. (Video: Tenis Al Máximo)
