A la espera de Ignacio Buse y con un top 30: Perú y Portugal comenzaron a entrenar en Lima para la Copa Davis
El próximo fin de semana el Club Lawn Tennis se viste de gala para el enfrentamiento entre Perú y Portugal por el boleto a los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis. El equipo nacional, capitaneado por Luis Horna, contará con el mejor momento en su corta carrera de Ignacio Buse, reciente campeón del Challenger de Sevilla en España. El ‘Colorado’ se sumará mañana a los entrenamientos del cuadro peruano, donde ya vienen trabajando Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno. El equipo portugués, por su parte, también comenzó a entrenar en el club de Jesús María con Nuno Borges, ex 30° del mundo, a la cabeza. Este martes será la conferencia de los capitanes en el Lawn Tennis y el jueves se realizará el sorteo. El viernes y sábado los enfrentamientos de singles y dobles.
Entrenamiento de Portugal en el Lawn Tennis. (Video: Tenis Al Máximo) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.