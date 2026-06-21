La XIX edición de la Copa Miraflores presentado por Adidas llegó a su fin con una emotiva jornada de premiación y clausura en las instalaciones del Club Tennis Las Terrazas, donde se reconoció a los nuevos campeones y finalistas de una competencia que volvió a reunir a destacados exponentes del tenis senior internacional.

Durante una semana de intensa competencia, deportistas provenientes de 25 países protagonizaron una verdadera fiesta deportiva, marcada por la camaradería, la pasión por el tenis y el espíritu competitivo que caracteriza a uno de los torneos senior más importantes de la región.

Entre los grandes protagonistas de esta edición destacaron los peruanos Laura Arraya, Sergio Monges, Eduardo Vargas y Rosa Mendoza, además del récord del torneo el chileno Jaime Pinto Bravo, quienes lograron coronarse campeones en sus respectivas categorías.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del Dr. Eduardo Lípari, presidente del consejo directivo del Club Tennis Las Terrazas, acompañado por los directores Edwin Escobedo, José Negrón y Anabella Durán. También participaron Irma Clemente, vicepresidenta de la Federación Peruana de Tenis, y Gina López, destacada voleibolista de la Universidad San Martín de Porres y empresaria.

Homenaje a Roberto “Zurdo” Aliaga

Como parte de la ceremonia de clausura se realizó un reconocimiento especial a Roberto “Zurdo” Aliaga, destacado preparador físico del deporte peruano, quien ha sido parte fundamental en la preparación de selecciones nacionales y equipos profesionales como Sport Boys, Alianza Lima y actualmente Sporting Cristal.

A lo largo de su trayectoria, Aliaga trabajó con reconocidos deportistas como Luis Horna, Leyla Chahuán, Diego Elías, Jefferson Farfán, Patricia Soto, Ignacio Buse y Lucciana Pérez, entre otros referentes del deporte nacional. Asimismo, estuvo presente el señor Joel Raffo, presidente del Club Sporting Cristal.

A continuación, la relación de campeones y finalistas del torneo:

SINGLES DAMAS

CATEGORÍA + 75 AÑOS

Campeona: Althea Motoko Abiko (BRA) | Finalista: Leyla MUSALEM (CHI)

CATEGORÍA + 70 AÑOS

Campeona: Rosa Mendoza (PER) | Finalista: Claudia Martínez (CHI)

CATEGORÍA + 65 AÑOS

Campeona: Vicky BUHOLZ (USA) | Finalista: Marta VILLAREAL (MEX)

CATEGORÍA + 60 AÑOS

Campeona: Paulina Pelochennau (CHI) | Finalista: Susan WRIGHT (USA)

CATEGORÍA + 55 AÑOS

Campeona: Nathalie Rodríguez (CHI) | Finalista: Silvia Carina Mazzeo (BRA)

CATEGORÍA + 50 AÑOS

Campeona: Carla Rodríguez (PER) | Finalista: Irina Zanne (PER)

CATEGORÍA + 45 AÑOS

Campeona: Natalia Grisolia (ARG) | Finalista: Linette Li (CAN)

CATEGORÍA + 40 AÑOS

Campeona: Carolina Aravena (CHI) | Finalista: Renata Cáceres (PER)

CATEGORÍA + 35 AÑOS

Campeona: Agustina Reyes (ARG) | Finalista: Tatiana Rodrígues (BRA)

CATEGORÍA + 30 AÑOS

Campeona: Patricia Ku (PER) | Finalista: Sasha Tam (PER)

SINGLES VARONES

CATEGORÍA + 80 AÑOS

Campeón: Jaime Pinto Bravo (CHI) | Finalista: Juan Abuid (PER)

CATEGORÍA + 75 AÑOS

Campeón: Joao Soares Junior (BRA) | Finalista: Dennis Ozon (BRA)

CATEGORÍA + 70 AÑOS

Campeón: Eduardo Vargas (PER) | Finalista: Carlos Behar (COL)

CATEGORÍA + 65 AÑOS

Campeón: Ricardo Jean Tomb (BRA) | Finalista: Ricardo Rizk (BRA)

CATEGORÍA + 60 AÑOS

Campeón: Jorge Gómez (MEX) | Finalista: Hrvoje Eterovic (BOL)

CATEGORÍA + 55 AÑOS

Campeón: Enrique Anglada (CHI) | Finalista: Reynaldo Cortés (CHI)

CATEGORÍA + 50 AÑOS

Campeón: Andre Cury (BRA) | Finalista: Mauro Barman (ARG)

CATEGORÍA + 45 AÑOS

Campeón: Mario Enrico Ventre (BRA) | Finalista: Fernando Ribeiro (BRA)

CATEGORÍA + 40 AÑOS

Campeón: Rodrigo Starling (BRA) | Finalista: Henrique Mello (BRA)

CATEGORÍA + 35 AÑOS

Campeón: Darío Acosta (URU) | Finalista: Matías Valdés (CHI)

CATEGORÍA + 30 AÑOS

Campeón: Sergio Monges (PER) | Finalista: Duilio Vallebuona (PER)

DOBLES DAMAS

CATEGORÍA + 70 AÑOS

Campeonas: Althea Motoko Abiko (BRA) / Rosa Mendoza (PER)Finalistas: Pamela Camus (CHI) / Claudia Martínez (CHI)

CATEGORÍA + 65 AÑOS

Campeonas: Susan WRIGHT (USA) / Vicky BUHOLZ (USA)Finalistas: July Cansino (PER) / Elizabeth Mercado (PER)

CATEGORÍA + 60 AÑOS

Campeonas: Laura Arraya (PER) / Irma Riglos (PER)Finalistas: Kelly Stobbe (CAN) / Mónica Valdez (PER)

CATEGORÍA + 55 AÑOS

Campeonas: No se disputóFinalistas:

CATEGORÍA + 50 AÑOS

Campeonas: Lorena Rodríguez (PER) / Karim Strohmeier (PER)Finalistas: Rachel Jourdan (USA) / Caridad Ventura (PER)

CATEGORÍA + 45 AÑOS

Campeonas: Natalia Grisolia (ARG) / Mariana Maulhardt (ARG)Finalistas: Paola Rogel (MEX) / Constantina Morales (PER)

CATEGORÍA + 40 AÑOS

Campeonas: Renata Cáceres (PER) / Carolina Aravena (CHI)Finalistas: Linda Ramírez (PER) / Laura Alarcón (PER)

CATEGORÍA + 35 AÑOS

Campeonas: Sheryl Ravelo (VEN) / Agustina Reyes (ARG)Finalistas: Cristina Zavala (PER) / Mariana Ofarrell (ARG)

CATEGORÍA + 30 AÑOS

Campeonas: Leslie Espinoza (PER) / Stephanie Meléndez (PER)Finalistas: Alejandra Lerzundi (PER) / Cris Moreno (PER)

DOBLES VARONES

CATEGORÍA + 80 AÑOS

Campeones: Juan Abuid (PER) / César Villarán (PER)Finalistas: César Castañeda (PER) / Jaime Pinto (CHI)

CATEGORÍA + 75 AÑOS

Campeones: Galba Couto (BRA) / Dennis Marcondes (BRA)Finalistas: Alejandro Fernández (PER) / Eduardo Lipari (PER)

CATEGORÍA + 70 AÑOS

Campeones: Fernando Maynetto (PER) / Eduardo Vargas (PER)Finalistas: Ricardo Gruebler (CHI) / Marco Antonio Urroz (CHI)

CATEGORÍA + 65 AÑOS

Campeones: Ricardo Rizk (BRA) / Ricardo Jean Tomb (BRA)Finalistas: Murillo Gomes (BRA) / Roberto Marcolla (BRAI)

CATEGORÍA + 60 AÑOS

Campeones: Iván Navarro (CHI) / Claudio Rojas (CHI)Finalistas: Hrvoje Eterovic (BOL) / Jorge Adrián Gómez (MEX)

CATEGORÍA + 55 AÑOS

Campeones: Rodrigo Urzua (CHI) / Felipe Vitoria (COL)Finalistas: Gabriel Fornari (USA) / Felipe Martin (CHI)

CATEGORÍA + 50 AÑOS

Campeones: Luis Franzani (CHI) / José Luis Villarroel (CHI)Finalistas: Meng-King Lau (CHI) / Rodrigo Urzua (CHI)

CATEGORÍA + 45 AÑOS

Campeones: Patrick Boza (PER) / Hieronymus Rodríguez (PER)Finalistas: Adelmo Evangelista (BRA) / Santos WESLLEY (BRA)

CATEGORÍA + 40 AÑOS

Campeones: Andre Cury (BRA) / Henrique Mello (BRA)Finalistas: Andre Cavalcanti (BRA) / Rodrigo Starling (BRA)

CATEGORÍA + 35 AÑOS

Campeones: Andrés Muñoz Rocco (CHI) / Oscar Mayorga (COL)Finalistas: Emiliano Castellucci (ARG) / Daniel Humeres (CHI)

CATEGORÍA + 30 AÑOS

Campeones: Patricio Centurión (PER) / Joseph Straznicky (PER)Finalistas: Joao Pedro Gomes (BRA) / Murilo Romero (BRA)

DOBLES MIXTOS

CATEGORÍA + 70 AÑOS

Campeones: Lucia Sarno (URU) / Fabian Barriola (URU)Finalistas: Zoila Consuelo Galdós (PER) / Wong Kwong Kwan (BRA)

CATEGORÍA + 60 AÑOS

Campeones: Laice Milene Cecilio (BRA) / Andre Reschke Bohrer (BRA)Finalistas: Zoila Consuelo Galdós (PER) / Wong Kwong Kwan (BRA)

CATEGORÍA + 50 AÑOS

Campeones: Silvia Carina Mazzeo (BRA) / Jin Park (KOR)Finalistas: Caridad Ventura (PER) / Enrique Canaval (PER)

CATEGORÍA + 40 AÑOS

Campeones: Mariana Maulhardt (ARG) / Fernando Las Heras (ARG)Finalistas: Ana María Mora (PER) / Douglas Noriega (PER)

CATEGORÍA + 30 AÑOS

Campeones: Karen Luhmann (GER) / Rodrigo Vargas (PER)Finalistas: Yara Virreira (BOL) / Matías Valdés (CHI)

Una celebración internacional del tenis

La XIX Copa Miraflores reafirmó su posición como uno de los eventos deportivos seniors más importantes de Sudamérica y el mundo, fortaleciendo los lazos entre jugadores de diferentes generaciones y nacionalidades.

El torneo contó con la participación de representantes de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Japón, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Suiza, Suecia, Uruguay, Venezuela y Perú.

La Copa Miraflores fue posible gracias al apoyo de Adidas como Presenting Sponsor, además de Renault, Grupo Eco Plaza, ISDIN, Babolat, United Airlines, Technogym, Powerade, San Luis, Clínica Good Hope, Biomov e IRTP – TV Perú como Premium Sponsors.

Asimismo, cuenta con el respaldo de Dobel Tequila y Deli 48 Sur como Official Sponsors, además de importantes cadenas hoteleras que acompañaron esta edición.

Con una combinación de competencia, amistad e integración internacional, la Copa Miraflores continúa proyectando al Perú como un destino referente para el tenis senior mundial.