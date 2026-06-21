La XIX edición de la Copa Miraflores presentado por Adidas llegó a su fin con una emotiva jornada de premiación y clausura en las instalaciones del Club Tennis Las Terrazas, donde se reconoció a los nuevos campeones y finalistas de una competencia que volvió a reunir a destacados exponentes del tenis senior internacional.
Durante una semana de intensa competencia, deportistas provenientes de 25 países protagonizaron una verdadera fiesta deportiva, marcada por la camaradería, la pasión por el tenis y el espíritu competitivo que caracteriza a uno de los torneos senior más importantes de la región.
Entre los grandes protagonistas de esta edición destacaron los peruanos Laura Arraya, Sergio Monges, Eduardo Vargas y Rosa Mendoza, además del récord del torneo el chileno Jaime Pinto Bravo, quienes lograron coronarse campeones en sus respectivas categorías.
La ceremonia de premiación contó con la presencia del Dr. Eduardo Lípari, presidente del consejo directivo del Club Tennis Las Terrazas, acompañado por los directores Edwin Escobedo, José Negrón y Anabella Durán. También participaron Irma Clemente, vicepresidenta de la Federación Peruana de Tenis, y Gina López, destacada voleibolista de la Universidad San Martín de Porres y empresaria.
Homenaje a Roberto “Zurdo” Aliaga
Como parte de la ceremonia de clausura se realizó un reconocimiento especial a Roberto “Zurdo” Aliaga, destacado preparador físico del deporte peruano, quien ha sido parte fundamental en la preparación de selecciones nacionales y equipos profesionales como Sport Boys, Alianza Lima y actualmente Sporting Cristal.
A lo largo de su trayectoria, Aliaga trabajó con reconocidos deportistas como Luis Horna, Leyla Chahuán, Diego Elías, Jefferson Farfán, Patricia Soto, Ignacio Buse y Lucciana Pérez, entre otros referentes del deporte nacional. Asimismo, estuvo presente el señor Joel Raffo, presidente del Club Sporting Cristal.
A continuación, la relación de campeones y finalistas del torneo:
SINGLES DAMAS
CATEGORÍA + 75 AÑOS
Campeona: Althea Motoko Abiko (BRA) | Finalista: Leyla MUSALEM (CHI)
CATEGORÍA + 70 AÑOS
Campeona: Rosa Mendoza (PER) | Finalista: Claudia Martínez (CHI)
CATEGORÍA + 65 AÑOS
Campeona: Vicky BUHOLZ (USA) | Finalista: Marta VILLAREAL (MEX)
CATEGORÍA + 60 AÑOS
Campeona: Paulina Pelochennau (CHI) | Finalista: Susan WRIGHT (USA)
CATEGORÍA + 55 AÑOS
Campeona: Nathalie Rodríguez (CHI) | Finalista: Silvia Carina Mazzeo (BRA)
CATEGORÍA + 50 AÑOS
Campeona: Carla Rodríguez (PER) | Finalista: Irina Zanne (PER)
CATEGORÍA + 45 AÑOS
Campeona: Natalia Grisolia (ARG) | Finalista: Linette Li (CAN)
CATEGORÍA + 40 AÑOS
Campeona: Carolina Aravena (CHI) | Finalista: Renata Cáceres (PER)
CATEGORÍA + 35 AÑOS
Campeona: Agustina Reyes (ARG) | Finalista: Tatiana Rodrígues (BRA)
CATEGORÍA + 30 AÑOS
Campeona: Patricia Ku (PER) | Finalista: Sasha Tam (PER)
SINGLES VARONES
CATEGORÍA + 80 AÑOS
Campeón: Jaime Pinto Bravo (CHI) | Finalista: Juan Abuid (PER)
CATEGORÍA + 75 AÑOS
Campeón: Joao Soares Junior (BRA) | Finalista: Dennis Ozon (BRA)
CATEGORÍA + 70 AÑOS
Campeón: Eduardo Vargas (PER) | Finalista: Carlos Behar (COL)
CATEGORÍA + 65 AÑOS
Campeón: Ricardo Jean Tomb (BRA) | Finalista: Ricardo Rizk (BRA)
CATEGORÍA + 60 AÑOS
Campeón: Jorge Gómez (MEX) | Finalista: Hrvoje Eterovic (BOL)
CATEGORÍA + 55 AÑOS
Campeón: Enrique Anglada (CHI) | Finalista: Reynaldo Cortés (CHI)
CATEGORÍA + 50 AÑOS
Campeón: Andre Cury (BRA) | Finalista: Mauro Barman (ARG)
CATEGORÍA + 45 AÑOS
Campeón: Mario Enrico Ventre (BRA) | Finalista: Fernando Ribeiro (BRA)
CATEGORÍA + 40 AÑOS
Campeón: Rodrigo Starling (BRA) | Finalista: Henrique Mello (BRA)
CATEGORÍA + 35 AÑOS
Campeón: Darío Acosta (URU) | Finalista: Matías Valdés (CHI)
CATEGORÍA + 30 AÑOS
Campeón: Sergio Monges (PER) | Finalista: Duilio Vallebuona (PER)
DOBLES DAMAS
CATEGORÍA + 70 AÑOS
Campeonas: Althea Motoko Abiko (BRA) / Rosa Mendoza (PER)Finalistas: Pamela Camus (CHI) / Claudia Martínez (CHI)
CATEGORÍA + 65 AÑOS
Campeonas: Susan WRIGHT (USA) / Vicky BUHOLZ (USA)Finalistas: July Cansino (PER) / Elizabeth Mercado (PER)
CATEGORÍA + 60 AÑOS
Campeonas: Laura Arraya (PER) / Irma Riglos (PER)Finalistas: Kelly Stobbe (CAN) / Mónica Valdez (PER)
CATEGORÍA + 55 AÑOS
Campeonas: No se disputóFinalistas:
CATEGORÍA + 50 AÑOS
Campeonas: Lorena Rodríguez (PER) / Karim Strohmeier (PER)Finalistas: Rachel Jourdan (USA) / Caridad Ventura (PER)
CATEGORÍA + 45 AÑOS
Campeonas: Natalia Grisolia (ARG) / Mariana Maulhardt (ARG)Finalistas: Paola Rogel (MEX) / Constantina Morales (PER)
CATEGORÍA + 40 AÑOS
Campeonas: Renata Cáceres (PER) / Carolina Aravena (CHI)Finalistas: Linda Ramírez (PER) / Laura Alarcón (PER)
CATEGORÍA + 35 AÑOS
Campeonas: Sheryl Ravelo (VEN) / Agustina Reyes (ARG)Finalistas: Cristina Zavala (PER) / Mariana Ofarrell (ARG)
CATEGORÍA + 30 AÑOS
Campeonas: Leslie Espinoza (PER) / Stephanie Meléndez (PER)Finalistas: Alejandra Lerzundi (PER) / Cris Moreno (PER)
DOBLES VARONES
CATEGORÍA + 80 AÑOS
Campeones: Juan Abuid (PER) / César Villarán (PER)Finalistas: César Castañeda (PER) / Jaime Pinto (CHI)
CATEGORÍA + 75 AÑOS
Campeones: Galba Couto (BRA) / Dennis Marcondes (BRA)Finalistas: Alejandro Fernández (PER) / Eduardo Lipari (PER)
CATEGORÍA + 70 AÑOS
Campeones: Fernando Maynetto (PER) / Eduardo Vargas (PER)Finalistas: Ricardo Gruebler (CHI) / Marco Antonio Urroz (CHI)
CATEGORÍA + 65 AÑOS
Campeones: Ricardo Rizk (BRA) / Ricardo Jean Tomb (BRA)Finalistas: Murillo Gomes (BRA) / Roberto Marcolla (BRAI)
CATEGORÍA + 60 AÑOS
Campeones: Iván Navarro (CHI) / Claudio Rojas (CHI)Finalistas: Hrvoje Eterovic (BOL) / Jorge Adrián Gómez (MEX)
CATEGORÍA + 55 AÑOS
Campeones: Rodrigo Urzua (CHI) / Felipe Vitoria (COL)Finalistas: Gabriel Fornari (USA) / Felipe Martin (CHI)
CATEGORÍA + 50 AÑOS
Campeones: Luis Franzani (CHI) / José Luis Villarroel (CHI)Finalistas: Meng-King Lau (CHI) / Rodrigo Urzua (CHI)
CATEGORÍA + 45 AÑOS
Campeones: Patrick Boza (PER) / Hieronymus Rodríguez (PER)Finalistas: Adelmo Evangelista (BRA) / Santos WESLLEY (BRA)
CATEGORÍA + 40 AÑOS
Campeones: Andre Cury (BRA) / Henrique Mello (BRA)Finalistas: Andre Cavalcanti (BRA) / Rodrigo Starling (BRA)
CATEGORÍA + 35 AÑOS
Campeones: Andrés Muñoz Rocco (CHI) / Oscar Mayorga (COL)Finalistas: Emiliano Castellucci (ARG) / Daniel Humeres (CHI)
CATEGORÍA + 30 AÑOS
Campeones: Patricio Centurión (PER) / Joseph Straznicky (PER)Finalistas: Joao Pedro Gomes (BRA) / Murilo Romero (BRA)
DOBLES MIXTOS
CATEGORÍA + 70 AÑOS
Campeones: Lucia Sarno (URU) / Fabian Barriola (URU)Finalistas: Zoila Consuelo Galdós (PER) / Wong Kwong Kwan (BRA)
CATEGORÍA + 60 AÑOS
Campeones: Laice Milene Cecilio (BRA) / Andre Reschke Bohrer (BRA)Finalistas: Zoila Consuelo Galdós (PER) / Wong Kwong Kwan (BRA)
CATEGORÍA + 50 AÑOS
Campeones: Silvia Carina Mazzeo (BRA) / Jin Park (KOR)Finalistas: Caridad Ventura (PER) / Enrique Canaval (PER)
CATEGORÍA + 40 AÑOS
Campeones: Mariana Maulhardt (ARG) / Fernando Las Heras (ARG)Finalistas: Ana María Mora (PER) / Douglas Noriega (PER)
CATEGORÍA + 30 AÑOS
Campeones: Karen Luhmann (GER) / Rodrigo Vargas (PER)Finalistas: Yara Virreira (BOL) / Matías Valdés (CHI)
Una celebración internacional del tenis
La XIX Copa Miraflores reafirmó su posición como uno de los eventos deportivos seniors más importantes de Sudamérica y el mundo, fortaleciendo los lazos entre jugadores de diferentes generaciones y nacionalidades.
El torneo contó con la participación de representantes de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Japón, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Suiza, Suecia, Uruguay, Venezuela y Perú.
La Copa Miraflores fue posible gracias al apoyo de Adidas como Presenting Sponsor, además de Renault, Grupo Eco Plaza, ISDIN, Babolat, United Airlines, Technogym, Powerade, San Luis, Clínica Good Hope, Biomov e IRTP – TV Perú como Premium Sponsors.
Asimismo, cuenta con el respaldo de Dobel Tequila y Deli 48 Sur como Official Sponsors, además de importantes cadenas hoteleras que acompañaron esta edición.
Con una combinación de competencia, amistad e integración internacional, la Copa Miraflores continúa proyectando al Perú como un destino referente para el tenis senior mundial.