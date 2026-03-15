El Clásico Mundial de Béisbol 2026 llega a su etapa de semifinales y este domingo 15 de marzo conoceremos al primer finalista del certamen. Mira el juego de República Dominicana vs. Team USA a través de la señal de Coral 39 EN VIVO, a partir de las 8:00 p.m. Santo Domingo, desde el estadio LoanDepot Park de Miami, Florida. Los dominicanos buscarán dar el golpe sobre la mesa y dejar en el camino a Estados Unidos, uno de los grandes favoritos en el certamen.
¿Cómo ver Coral 39 EN VIVO GRATIS, juego República Dominicana (RD) vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Para ver Coral 39 en vivo desde la República Dominicana, tienes varias opciones dependiendo de si prefieres televisión tradicional o plataformas digitales:
|Televisión Abierta y Cable
|Opciones en Línea y Streaming
|Señal Abierta: Puedes sintonizarlo de forma gratuita a través de la señal UHF en el Canal 39 o mediante la señal digital ATSC en el Canal 39.1.
|Sitio Web Oficial: El canal suele ofrecer una sección de transmisión en su portal oficial dentro de la red de Telesistema 11.
|Sistemas de Cable: Coral 39 está incluido en la mayoría de las parrillas de programación de los proveedores de cable locales en el país.
|Aplicaciones Móviles: Existen aplicaciones en Google Play Store que agrupan diversos canales dominicanos, incluyendo Coral 39, para verlos desde el celular.
¿Cómo ver el partido República Dominicana (RD) vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en RD?
El juego República Dominicana vs. Team USA por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se podrá ver en TV abierta por Coral 39 en RD, y online por Disney+ y Béisbol Play (este último de pago).
|TV abierta (Grupo de Medios Panorama)
|Streaming oficial
|VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39.
|Página web de VTV Canal 32 (transmisión online para RD), Béisbol Play (requiere registrarse y comprar un pase) y Disney+ (en Latinoamérica, incluyendo RD).
Horario, TV y dónde ver en vivo el República Dominicana vs. Team USA por Clásico Mundial 2026
- Fecha: Domingo 15 de marzo 2026
- Partido: República Dominicana vs. Team USA, por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT (USA)
- Canal en República Dominicana: Coral 39
- Estadio: Estadio LoanDepot Park, Miami, Florida.