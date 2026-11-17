Hoy a medianoche es el gran lanzamiento de Grand Theft Auto VI, Betsson realizó un análisis para poner precio a una de las grandes fantasías del videojuego: vivir en Vice City sin preocuparse por el dinero. ¿Cuánto costaría mantener un departamento, conducir un auto deportivo o salir de fiesta cada semana si los jugadores tuvieran que pagarlo todo con dinero real?

Para responder a esta pregunta, Betsson ha analizado los precios reales de Miami, la ciudad estadounidense en la que se inspira Vice City, y ha elaborado tres presupuestos mensuales basados en diferentes estilos de vida. Los cálculos incluyen vivienda, transporte, alimentación, ocio y otros gastos cotidianos, desde las necesidades más básicas hasta los lujos más exclusivos.

Según el análisis, vivir en Vice City costaría entre S/12.989 y S/212.578 al mes. Es decir, mantener el estilo de vida más lujoso requeriría más de dieciséis veces el presupuesto del escenario más económico.

Para poner estas cifras en contexto, el ingreso laboral medio mensual en Lima Metropolitana fue de S/2.302 durante el tercer trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Así, incluso el estilo de vida más modesto equivaldría a más de cinco meses y medio de ingresos medios de referencia, mientras que el escenario de lujo superaría el equivalente a 92 meses.

De un departamento modesto a una mansión: tres formas de vivir en Vice City

Betsson ha calculado los gastos de vivienda, transporte y entretenimiento de tres perfiles con estilos de vida muy distintos.

Empezar de cero: S/12.989 al mes. El primer escenario muestra cuánto costaría establecerse en Miami sin grandes lujos. Incluye un departamento de un dormitorio en Little Havana, un Toyota Corolla usado y compras en supermercados económicos. El presupuesto contempla también cuatro comidas fuera de casa y cuatro salidas nocturnas al mes.

Solo el alquiler del departamento alcanza aproximadamente los S/5.889 mensuales, una cifra que representa el 45 % del presupuesto total de este perfil.

Vivir con estilo: S/43.260 al mes. El segundo perfil incorpora algunas de las comodidades asociadas a la vida en Vice City. En este caso, el departamento está situado en South Beach o sus alrededores, cuenta con dos dormitorios y acceso a piscina, y se encuentra a poca distancia de la playa.

El auto también cambia: el Toyota Corolla deja paso a un Ford Mustang GT. A esto se suman más comidas en restaurantes, seis salidas nocturnas al mes y servicios adicionales. El alquiler de una vivienda de estas características alcanza aproximadamente los S/17.321 mensuales.

Vivir a lo grande: S/212.578 al mes. El último escenario se acerca mucho más a la imagen de lujo y excesos asociada al universo GTA. Incluye una mansión de cuatro o cinco dormitorios frente al agua, con piscina privada, y un Porsche 911 Turbo S. Para las ocho salidas nocturnas mensuales también se contempla un vuelo privado de helicóptero por salida.

El alquiler de la propiedad supone unos S/86.604 mensuales, mientras que el presupuesto de transporte supera los S/69.400, incluyendo financiamiento, combustible, seguro, mantenimiento, estacionamiento y los vuelos privados presupuestados para las salidas nocturnas. El perfil también contempla restaurantes de alta gama, ocho salidas nocturnas al mes y servicios domésticos.

El gasto podría ser todavía mayor. Añadir dos salidas privadas en yate al mes supondría aproximadamente S/17.986 adicionales, elevando el presupuesto de lujo hasta los S/230.564 mensuales. Este gasto no está incluido en el cálculo principal.

El mayor lujo de Vice City no son los autos deportivos, sino la vivienda

Aunque los vehículos de alta gama y las fiestas exclusivas suelen ser algunos de los elementos más llamativos del universo GTA, el estudio revela que el alquiler es el gasto que más pesa en los tres presupuestos.

En el escenario más económico, el alquiler representa aproximadamente el 45 % de los gastos mensuales. Su peso baja hasta el 40 % en el perfil intermedio y se sitúa en el 41 % en el de lujo, al aumentar considerablemente el gasto en transporte y ocio.

La diferencia se aprecia especialmente en las cifras: mientras que alquilar un departamento de un dormitorio en Little Havana supondría unos S/5.889 mensuales, una mansión frente al agua puede elevar esa cifra hasta los S/86.604. Es decir, casi quince veces más.

Ni siquiera en el escenario de lujo pierde importancia la vivienda. Cambiar de auto o frecuentar restaurantes más caros aumenta el gasto, pero buena parte de la diferencia está en el alquiler.

¿Cuánto cuesta una noche de fiesta en Vice City? Hasta S/10.375 por persona

La vida nocturna también tiene su precio. Betsson ha calculado cuánto costaría una salida en Miami para cada uno de los tres perfiles, con taxi, limusina o vuelo privado en helicóptero, respectivamente.

En el escenario más económico, una salida que incluya una cena en un restaurante sencillo, bebidas en un bar y desplazamientos costaría aproximadamente S/322 por persona.

El segundo perfil contempla una cena en un restaurante de gama media, una visita a una discoteca y tres horas de limusina con chofer. El presupuesto asciende a unos S/2.172 por persona, más de seis veces el del escenario básico.

Para el perfil de lujo, la experiencia incluye una cena de alta gama, una mesa VIP compartida entre cuatro personas en una discoteca exclusiva y un vuelo privado de una hora en helicóptero. El presupuesto de esta noche asciende a unos S/10.375 por persona. Se trata de un vuelo asociado a la experiencia, no de un traslado directo al local: las conexiones terrestres y posibles cargos adicionales quedan fuera del cálculo.

Los tres escenarios también incluyen una pequeña cantidad hipotética destinada a una visita al casino. Esta partida se utiliza únicamente para completar los presupuestos de ocio y no presupone que GTA VI incorpore un casino jugable.

La diferencia entre ambas experiencias es considerable: una sola noche de lujo costaría más de 32 veces que una salida del perfil económico. Y, a diferencia de lo que sucede en el videojuego, todos estos gastos tendrían que salir de un presupuesto real.

Metodología

El estudio de Betsson estima el gasto mensual necesario para mantener tres estilos de vida ficticios inspirados en GTA VI, utilizando precios reales de Miami y sus alrededores.

El análisis incluye vivienda, transporte, alimentación, productos de higiene, tecnología, ropa, seguros y entretenimiento, entre otras categorías de consumo.

Para calcular el gasto en vivienda se analizaron 53 anuncios de alquiler seleccionados, distribuidos entre los tres perfiles, y se utilizó la mediana de los precios mensuales anunciados. Los presupuestos de transporte incluyen una simulación de financiamiento de los vehículos, además de combustible, mantenimiento, seguros y estacionamiento. Para las salidas nocturnas se añade un taxi de ida y vuelta en el perfil básico, tres horas de limusina por salida en el intermedio y un vuelo privado en helicóptero de una hora por salida en el de lujo. El vuelo no implica acceso directo al local ni incluye traslados terrestres o tasas adicionales. También se incorporaron presupuestos de alimentación y ocio adaptados a cada perfil.

Los importes se calcularon originalmente en dólares estadounidenses y se convirtieron a soles peruanos utilizando el tipo de cambio de referencia del 3 de noviembre de 2026.

La comparación salarial se basa en el ingreso laboral medio mensual de Lima Metropolitana publicado por el INEI para el tercer trimestre de 2026. Los presupuestos representan escenarios hipotéticos de gasto en Miami y no reflejan el costo de vida en Perú.