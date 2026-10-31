transmitirá la pelea entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 31 de octubre desde Riad, Arabia Saudita. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? La cartelera se podrá seguir mediante la plataforma de streaming, según la disponibilidad de los derechos en cada territorio. Además de DAZN, recuerda que en México también estará disponible por Azteca Deportes y Box Azteca 7. ¡No recomendamos buscarlo por páginas de streaming no autorizadas!

DAZN EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli online: ver pelea por streaming vía Azteca Deportes y Box Azteca 7 en directo. (Video: Saúl Alvarez)
DAZN EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli online: ver pelea por streaming vía Azteca Deportes y Box Azteca 7 en directo. (Video: Saúl Alvarez)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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