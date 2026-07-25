El regreso más esperado de los últimos tiempos. Anthony Joshua (29-4) regresa al ring para medirse contra el albanés Kristian Prenga (20-1) este sábado 25 de julio. El combate, catalogado como The Comeback, se realizará en Jeddah, Arabia Saudita. Se calcula que el púgil británico estará haciendo su presentación a las 4:00 p.m. en México, 6:00 p.m. en ET de Estados Unidos (5:00 p.m. CT, 4:00 p.m. MT y 3:00 p.m. PT) y 7:00 p.m. de Argentina.

Tras el trágico accidente automovilístico que sufrió en Nigeria, donde dos de sus amigos (Sina Ghamiy y Latif Ayodele) perdieron la vida, Anthony Joshua volverá a competir en un ring. Ahora, según sus propias palabras, con una gran motivación: amor al boxeo. Además, Prenga es su primer combate de los 2 que tiene pactados para este año.

A finales del año tendrá el tan ansiado duelo contra Tyson Fury. Dos pesos pesados se verán las caras en un ring para demostrar quién es el mejor. Un compromiso que promete ser intenso y emotivo. Anthony Joshua está mentalizado en seguir haciendo historia en el deporte.

¿Dónde ver la pelea Anthony Joshua vs. Kristian Prenga?

DAZN PPV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO la pelea de Anthony Joshua contra Kristian Prenga para todo el mundo. Tienes estas opciones para que puedas comprar la pelea:

Individual: Compra el PPV como un pago único también obtén una prueba gratuita de 8 días de DAZN que incluye Pierce O’Leary vs. Mark Chamberlain (Reino Unido y EE. UU.) y Lamont Roach Jr vs. William Zepeda (solo para clientes de EE. UU. y Canadá).

Nivel Ultimate: Suscríbete al Nivel Ultimate de DAZN para obtener Joshua-Prenga y otros PPV incluidos en tu suscripción.

YEDA, HIYAZ, (ARABIA SAUDITA), 25/07/2026. Canal para ver la pelea de Anthony Joshua vs. Kristian Prenga EN VIVO y EN DIRECTO por la pelea de boxeo más esperada en los últimos tiempos. FOTO: Imagen creada por ChapGPT.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV para ver a Anthony Joshua vs. Kristian Prenga?

El precio para comprar la pelea de Anthony Joshua contra Kristian Prenga varía según tu país. Es importante señalar que DANZ Ultimate incluye el duelo, es decir, no necesitas realizar un pago extra.

País Precio ¿Debo suscribirme a DAZN? Estados Unidos US$59.99 Sí (o tener el plan DAZN Ultimate, que lo incluye). Reino Unido £19.99 Sí, salvo que tengas DAZN Ultimate. España 19,99 € Sí, además de una suscripción activa a DAZN.

¿Qué incluye DAZN PPV?

Con la compra del PPV tendrás acceso a:

La cartelera completa desde las primeras peleas preliminares.

Todos los combates de la cartelera principal.

El evento estelar entre Anthony Joshua y Kristian Prenga.

La repetición del evento durante el período que establezca DAZN para tu región.

¿Cuánto cuesta DAZN Ultimate?

DAZN Ultimate no está disponible como plan independiente en España y Latinoamérica. Para los grandes eventos de boxeo, como Anthony Joshua vs. Kristian Prenga, el PPV se compra por separado, salvo promociones o paquetes específicos.

Estados Unidos: US$49.99 al mes, US$449.99 al año

Reino Unido: £24.99 al mes

Anthony Joshua vs. Kristian Prenga: cartelera completa

Peso pesado: Anthony Joshua vs. Kristian Prenga - rounds TBA

Pelea por el título supermediano OMB de Sheeraz : Hamzah Sheeraz vs. Simon Zachenhuber - 12 rounds

: Hamzah Sheeraz vs. Simon Zachenhuber - 12 rounds Pelea por el título Superwelter FIB de Kelly : Josh Kelly vs. Caoimhin Agyarko - 12 rounds.

: Josh Kelly vs. Caoimhin Agyarko - 12 rounds. Superpluma: Reito Tsutsumi vs. Alvino Herrera Meza - 10 rounds.

Supermediano: Jacob Bank vs. Pawel August - 8 rounds.

Superwelter: Nishant Dev vs. César Díaz - 8 rounds.

Semipesado: Oleksandr Khyzhniak vs. Lenny Patrach - 8 rounds.

Peso welter: Ziyad Almaayouf vs. Frank Lucian Mango - 8 rounds.

Peso supermosca: Mikie Tallon vs. Orlando Pino - 8 rounds.

Peso ligero: Mohammed Alakel vs. Lydon Chircop - 6 rounds.

Peso superpluma: Sultan Almohammed vs. Efren Besalduch - 4 rounds.

Peso supermediano: Omar Hikal vs. Brian Castellano - 4 rounds.

Peso superligero: Mahmoud Mobark vs. Bryan Zapata - 4 rounds.