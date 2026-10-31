Este sábado 31 de octubre de 2026, Riad, Arabia Saudita, albergará el enfrentamiento por el título mundial de peso supermediano del CMB entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli. La velada incluirá la participación de otros destacados boxeadores como Jaime Munguía, Rafael Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso. A nivel global, el evento se emitirá a través de DAZN PPV, mientras que en México se podrá sintonizar en televisión abierta, con opciones de transmisión digital disponibles para computadoras, pantallas inteligentes, tabletas y teléfonos móviles según la región.

El boxeador tapatío se presenta con un registro de 63 triunfos, 3 caídas y 2 igualdades, con la meta de recuperar una faja ecuménica tras su revés por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Por su parte, el púgil francés llega invicto con 29 victorias —24 por la vía rápida— y un empate. El choque, pactado a 12 asaltos como atracción principal de la cartelera, planteará un duelo de estilos: el incesante ataque y elevado ritmo de golpeo de Mbilli frente al oficio, contragolpe y precisión quirúrgica de Canelo.

¿Dónde ver DAZN EN DIRECTO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO pelea de boxeo?

En Estados Unidos, la pelea estará disponible mediante DAZN PPV por US$79,99. Por otro lado, en el Reino Unido, el precio anunciado es de £24,99. Las tarifas de pago por evento pueden variar según el mercado y las condiciones de acceso de cada país.

En México, además de DAZN PPV, los aficionados podrán seguir la función por Azteca 7, Box Azteca y las plataformas digitales de Azteca Deportes. En otros territorios, la disponibilidad y el precio deben consultarse en la plataforma de DAZN correspondiente a cada región.

RIAD (ARABIA SAUDITA), 31/10/2026.- Cobertura oficial de DAZN EN VIVO ONLINE para ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy por la categoría peso supermediano en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. FOTO DE DAZN.COM

A continuación, se presenta la tabla de precios de DAZN PPV proporcionada como referencia para los distintos mercados. Los importes pueden variar según el evento y el país, por lo que conviene comprobar el precio final antes de realizar la compra.

PAÍSES PRECIO Estados Unidos US$79,99 Puerto Rico US$49,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana US$19,99 Costa Rica US$19,99 Honduras US$14,99 El Salvador US$14,99 Guatemala US$14,99 Nicaragua US$14,99 Panamá US$14,99 Argentina US$14,99 Bolivia US$19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14.072 Colombia COP 63.220 Ecuador US$19,99 Paraguay US$14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay US$14,99 Venezuela US$14,99 España 19,99 EUR Reino Unido £24,99 Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3.100 yenes Corea del Sur 28.280 KRW India 1.704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia AUD 49,99

¿En qué dispositivos puedo ver DAZN?

DAZN permite acceder a sus transmisiones desde diferentes dispositivos conectados a internet. Entre las opciones compatibles se encuentran:

Apple TV.

Google Chromecast.

Amazon Fire TV.

Amazon Fire TV Stick.

Android TV.

Roku.

SmartCast.

Smart TV compatibles con la aplicación de DAZN.

Teléfonos móviles y tablets compatibles.

Computadoras mediante un navegador web compatible.

Para ver Canelo vs. Mbilli, inicia sesión en tu cuenta de DAZN desde un dispositivo compatible y comprueba si necesitas comprar el evento por separado. La disponibilidad de la aplicación y las condiciones de acceso pueden variar según el país y el modelo del equipo.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)