Diego Elías está a un paso de conquistar un nuevo título internacional. El squashista peruano clasificó a la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras derrotar por 3-1 al neozelandés Paul Coll, actual número dos del mundo, en una semifinal que exigió su mejor versión.

El ‘Puma’, ubicado en el tercer puesto del ranking mundial, tuvo que remar desde atrás para quedarse con la victoria. El peruano perdió el primer set, pero supo reaccionar a tiempo y encontró la manera de darle vuelta al encuentro.

Lejos de dejarse llevar por la desventaja inicial, Elías ajustó su juego y comenzó a imponer condiciones frente a uno de los rivales más exigentes del circuito. Su capacidad para sostener la intensidad y aprovechar sus oportunidades resultó determinante para cambiar el rumbo del partido.

La victoria se concretó después de 68 minutos de juego. El representante nacional ganó los tres parciales siguientes y selló el 3-1 definitivo, resultado que le permitió asegurar su presencia en la definición de uno de los torneos más importantes del calendario internacional de squash.

Ahora, el desafío será todavía mayor. El peruano se enfrentará este viernes 16 de octubre al egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo, quien tendrá la ventaja de jugar en su país y con el respaldo de los aficionados locales.

Asal representa una de las pruebas más exigentes que puede encontrar Elías en el circuito. Sin embargo, el peruano ya ha demostrado que puede competir de igual a igual frente a los mejores del mundo y buscará trasladar ese nivel a una final que promete grandes emociones.

Para el ‘Puma’, la oportunidad de levantar el trofeo en Egipto supone un nuevo reto en su camino por mantenerse entre los principales referentes del squash mundial. La victoria sobre Coll le ha permitido dar el último paso hacia una definición en la que necesitará máxima concentración y regularidad.

Elías buscará cerrar su participación con broche de oro y llevarse el título frente al mejor jugador del ranking mundial. La final ante Mostafa Asal pondrá a prueba al peruano, que intentará hacer historia en territorio egipcio y sumar una nueva conquista para el deporte nacional.