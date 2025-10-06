El Campeón de Rally ACP 2024 en la categoría T1 Diego Málaga, su navegante Oswaldo Carbone y la Volkswagen Amarok cumplieron con la respectiva revisión técnica y administrativa y quedaron expeditos para participar en el Edición 53 del Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca 2025. Tras haber realizado un par de días atrás un recorrido de prueba con su máquina, la tripulación Málaga-Carbone espera este miércoles 8 de octubre iniciar la carrera con el Súper Prime.
El Súper Prime de cuatro kilómetros de recorrido sobre tierra tendrá como escenario el Circuito Chaski Rally en Chilca, en el que, de dos en dos, los pilotos recorrerán la distancia indicada, la que determinará los mejores tiempos y por ende la colocación de los binomios en el orden de partida de la etapa 1, especial 1 Canta-La Cima, correspondiente a la Lima-Huancayo.
El evento comenzará a las 11 de la mañana, pero las categorías 2000, ST, Rally 4, CAM, T1 y UTV están programadas para las 12.10. Málaga mostró su satisfacción porque hasta el momento no han enfrentado ningún inconveniente ni problemas físicos o mecánicos, motivos por los cuales se encuentra bastante optimista de lo que pueda ocurrir en esta tradicional competencia.