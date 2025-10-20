Tras una espectacular remontada luego de reengancharse desde la Etapa 2, Diego Málaga consiguió por segundo año consecutivo subirse al podio del Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca. Sin lugar a dudas, un meritorio tercer puesto en la Categoría T1 con un tiempo total de 16 horas, 35 minutos, 02 segundos y 2 décimas. Sin embargo, más allá de este éxito, Diego es consciente que, la responsabilidad que recae sobre él, va más allá del resultado.

“Ser piloto oficial del Volkswagen Rally Team me coloca en una situación en la cual mi objetivo debe ser preparar la máquina con el más alto nivel. Pero lo que nos pasó en Huancayo fue corregido de inmediato y remontamos varias horas para ser terceros. No volvimos a sufrir ningún inconveniente adicional con mi Amarok desde entonces”.

“Caminos del Inca es el banco de pruebas perfecto para los autos. No hay otra carrera en el mundo que exija al máximo a una marca. Por eso participamos. De un momento a otro estar sobre el nivel del mar, luego de pronto a más de cinco mil metros. Lluvias torrenciales, granizos, nieve, un calor insoportable, un frío terrible, especiales sumamente largos y encima el piso es de barro, tierra seca, asfalto o de una trocha llena de piedras. Eso no sólo afecta a los pilotos, sino también a los autos, sobre todo.”

“Aprendimos, remediamos la falla y desde ese momento todo fue perfecto. Así puedo asegurarles a los clientes que buscan una camioneta, que la Amarok es la ideal. Si ganamos esta dura competencia durante casi una década y cumplimos con todo el recorrido, qué mejor garantía para manejar una Amarok en nuestro difícil país, por sus carretas y similares rutas”, destacó Málaga.