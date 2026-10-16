Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido se enfrentarán este viernes 16 de octubre por la jornada inaugural de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El encuentro se disputará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, donde los Leones serán locales ante uno de sus principales rivales del béisbol invernal dominicano.
¿Cómo ver Digital 15 EN VIVO, Tigres del Licey vs. Leones del Escogido por LIDOM 2026-27?
Los aficionados que deseen seguir el partido inaugural de LIDOM 2026-27 podrán consultar la programación de Digital 15, canal de televisión abierta vinculado a Telemicro. Para quienes utilizan servicios de televisión por suscripción en República Dominicana, la disponibilidad del canal depende de la oferta de cada operador.
- Claro TV: canales 121 SD y 15 HD.
- Orbit Cable República Dominicana: canal 15.
- Inter Satelital: canal 3062.
Se recomienda verificar la señal y la programación con cada cableoperador antes del inicio del encuentro.
¿Dónde ver Digital 15 EN VIVO y GRATIS por Internet?
Los seguidores también pueden consultar la transmisión en línea a través del sitio web oficial de Digital 15 EN VIVO. Desde esta página es posible acceder a la señal por internet mediante un teléfono móvil, una computadora, una tableta o un televisor inteligente, sujeto a la disponibilidad de la emisión.
Antes del partido, conviene comprobar que el encuentro entre Licey y Escogido esté incluido en la programación digital. La disponibilidad de la señal en línea puede variar según los derechos de transmisión y las condiciones de acceso.
Tigres del Licey vs. Leones del Escogido: horario, sede y canal de transmisión
- Torneo: Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) 2026-27.
- Partido: Tigres del Licey vs. Leones del Escogido.
- Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.
- Horario: 7:15 p. m., hora de República Dominicana.
- TV: Digital 15 y otras señales anunciadas por los equipos.
- Streaming: Digital 15 EN VIVO, sujeto a disponibilidad.
- Estadio: Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo, República Dominicana.