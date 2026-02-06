Desde el CASTELLO Düsseldorf, Perú vs. Alemania EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | HD | STREAMING por la Copa Davis 2026, válido por los Qualifiers. ¿Dónde pasan el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tendrás que acceder al servicio de DIRECTV e ingresar al canal DSports, el cual también podrás encontrarlo en su versión digital en DGO. El choque se disputará este viernes 6 de febrero desde las 10:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!

Con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Akron Huertas del Pino, Perú vs. Alemania juegan por al Copa Davis 2026. (Video: Copa Davis)
