vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el Juego 6 de la . Este duelo en el Dodger Stadium está pactado para el viernes 31 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario en Perú) y se llevará a cabo en el Rogers Centre de en la ciudad de Toronto, Canadá. Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del béisbol deberán conectarse a la señal de FOX Deportes y FOX Sports, además de la versión de streaming en MLB.TV. Revisa aquí toda la información detallada e incidencias del partido.

Dodgers vs. Blue Jays por el juego 6 de la MLB | VIDEO: SPORTSNET
Dodgers vs. Blue Jays por el juego 6 de la MLB | VIDEO: SPORTSNET

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC