Juan Pablo Varillas enfrenta al uruguayo Joaquin Aguilar. (Foto: Difusión)
Juan Pablo Varillas enfrenta al uruguayo Joaquin Aguilar. (Foto: Difusión)

Luego de vencer boliviano Murkel Dellien en octavos de final, (ATP N° 196) continúa su camino hacia la gran final del Buenos Aires Challenger que se juega hasta el domingo 27.

La raqueta N°3 de Perú enfrentará al uruguayo Joaquin Aguilar (ATP N° 384) – que llega a esta fase tras eliminar al local Francisco Comesaña - este viernes 25, desde las 10 a.m., y DSPORTS transmitirá el partido en exclusiva.

Además, la señal deportiva tendrá en pantalla los tres partidos restantes de cuartos de final singles; semifinales singles y las finales de dobles y singles.

El torneo ATP que se juega en la capital argentina otorga 75 puntos al campeón en la modalidad individual y reparte una bolsa de más de 100 mil dólares en premios.

Dónde ver DSPORTS en Perú

La señal DSPORTS está presente en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y también en las plataformas de streaming DGO, Paramount + y DAZN.

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