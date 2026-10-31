¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmitirán esta pelea? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de Azteca Deportes y Box Azteca 7 en México, además de DAZN mediante streaming. ¿A qué hora se podrá ver el combate? La pelea se disputará este sábado 31 de octubre en The Venue, ubicado en Riad, Arabia Saudita. La hora de inicio y la disponibilidad de la transmisión dependerán del país y la plataforma contratada.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: previa del partido

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la pelea entre Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli mediante DAZN, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo para los territorios donde tenga habilitados los derechos.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el combate a través de DAZN, sujeto a la disponibilidad de la transmisión en el territorio.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir la pelea mediante DAZN, siempre que el servicio tenga habilitada la transmisión para el país.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Ecuador?

En Ecuador, el combate podrá seguirse a través de DAZN, según la disponibilidad del evento en la plataforma.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir la pelea mediante DAZN, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en el territorio.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en España?

En territorio español, los aficionados podrán consultar la disponibilidad del combate a través de DAZN, plataforma que ofrece eventos de boxeo mediante streaming.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la pelea por Azteca Deportes y Box Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible mediante DAZN para quienes prefieran verla por internet.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Chile?

En Chile, los aficionados podrán consultar la transmisión mediante DAZN, según los derechos y la disponibilidad del evento en el país.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán revisar la disponibilidad del combate a través de DAZN para acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO: canales de TV vía Azteca Deportes, Box Azteca 7 y DAZN. (Video: Saúl Alvarez)