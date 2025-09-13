vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en el Allegiant Stadium. Las acciones tendrán lugar el sábado 13 de setiembre. El choque será el evento estelar de la velada e inicia desde las 9:30 p.m. (hora de México) y 10:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador. Netflix será el encargado de llevar la transmisión a sus hogares en exclusiva, a través de su plataforma live streaming. El ganador se llevará el título de peso supermediano que ostenta el boxeador mexicano. No te pierdas todos los detalles de la pelea que paraliza al mundo.

Canelo Álvarez vs. Terrence Crawford. (Video: The Mac Life)
