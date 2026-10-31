Canelo Álvarez tendrá una nueva oportunidad de conquistar el campeonato mundial supermediano cuando se enfrente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. El mexicano se medirá con el actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una pelea que concentrará la atención de los aficionados este sábado 31 de octubre. En México, el combate podrá seguirse sin costo por Azteca 7, que ofrecerá la cobertura de Box Azteca desde las 11:00 a. m., además de sus alternativas digitales.
¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO GRATIS?
La señal de Azteca 7 será la opción de televisión abierta para ver gratis Canelo vs. Mbilli en México. TV Azteca transmitirá la función de boxeo sin necesidad de contratar un servicio de televisión de paga.
La cobertura comenzará a las 11:00 a. m., hora del centro de México, con la programación de Box Azteca. Los aficionados podrán seguir la cartelera previa y esperar el enfrentamiento estelar entre el mexicano y el campeón franco-camerunés.
|DETALLES
|TRANSMISIÓN
|Canal
|Azteca 7
|Programa
|Box Azteca
|Inicio de transmisión
|11:00 a. m.
|País
|México
|Modalidad
|Televisión abierta gratuita
¿Cómo ver Canelo vs. Mbilli ONLINE GRATIS?
Los aficionados que no tengan un televisor a su alcance también podrán consultar las opciones digitales de TV Azteca. La cadena ofrece su cobertura deportiva mediante el portal Azteca Deportes y su aplicación oficial.
Para seguir la transmisión por internet, se puede ingresar a aztecadeportes.com desde un navegador o utilizar la aplicación Azteca Deportes en un dispositivo compatible. La disponibilidad de la señal puede estar sujeta a restricciones geográficas.
|PLATAFORMA
|ACCESO
|Azteca Deportes
|aztecadeportes.com
|Aplicación Azteca Deportes
|Google Play y App Store
¿Se puede ver Canelo vs. Mbilli GRATIS en Estados Unidos y otros países?
La transmisión gratuita anunciada por TV Azteca corresponde al mercado mexicano. Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, Sudamérica, Europa u otros territorios deben consultar las plataformas que cuentan con los derechos de exhibición en su región.
En Estados Unidos, DAZN ofrece el combate mediante pago por evento (PPV). Por tanto, no debe confundirse la disponibilidad gratuita de Azteca 7 en México con las condiciones de acceso de otros países.
¿Cuándo pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?
El combate estelar se celebrará el sábado 31 de octubre en Riad. Canelo intentará recuperar el título mundial supermediano del CMB, mientras que Mbilli buscará defender el campeonato que obtuvo en enero de 2026.
La pelea está pactada a 12 asaltos y será el enfrentamiento principal de una cartelera que también incluye los duelos de Jaime Munguía contra Nikita Zon y Rafael Espinoza frente a Ricardo Blandon.