Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, México, en una función de boxeo que tendrá como principal atractivo el regreso del excampeón mundial mexicano. El púgil de Sinaloa compartirá cartelera con su hermano Omar Chávez, quien también volverá al cuadrilátero.

Chávez Jr. será el principal atractivo de una velada especial en Puebla. A sus 39 años, el hijo de Julio César Chávez buscará prolongar su actividad dentro del boxeo profesional y sumar un triunfo que lo mantenga cerca de su propósito: disputar una última pelea por un campeonato mundial antes de cerrar su carrera.

El boxeador mexicano llega con experiencia en peleas de alto impacto mediático, una trayectoria de más de una década como profesional y un nombre que continúa generando expectativa cada vez que anuncia su regreso. La presentación en Puebla representa, además, la oportunidad de volver a competir acompañado por su hermano Omar Chávez.

Jeison Troncoso tendrá el desafío de enfrentar a Chávez Jr. en el combate estelar. El venezolano buscará aprovechar el escenario y una victoria ante el mexicano para obtener la mayor exposición de su carrera. La pelea se desarrollará en peso crucero y estará pactada a 10 rounds.

Más allá del resultado, la función tendrá un componente social. La jornada fue anunciada como una velada con causa, orientada a recaudar recursos para apoyar la prevención y el tratamiento de las adicciones.

¿A qué hora es Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso?

País o zona horaria Inicio de las actividades y preliminares Inicio de cartelera principal Hora aproximada de la estelar TV y streaming México, centro 3:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Azteca 7 / Azteca Deportes Estados Unidos, CT 3:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial Estados Unidos, ET 4:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial Estados Unidos, PT 1:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 4:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana 5:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial Bolivia 5:00 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 6:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial Chile 6:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua 3:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial España 11:00 p. m. 2:00 a. m. del domingo 13 4:00 a. m. del domingo 13 Azteca Deportes, sujeto a disponibilidad territorial

Los horarios corresponden a la programación de la función en Puebla y están sujetos a cambios. La pelea estelar entre Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso no tiene una hora exacta garantizada, ya que comenzará después de los combates previos.

La transmisión confirmada por televisión abierta corresponde a Azteca 7 en México. Azteca Deportes será la plataforma digital oficial para revisar la cobertura desde otros territorios, aunque su disponibilidad final puede cambiar según los derechos de emisión y posibles bloqueos geográficos.

¿Dónde ver EN VIVO Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso?

En México, los aficionados podrán seguir la función por Azteca 7, señal de televisión abierta. La transmisión digital estará disponible mediante Azteca Deportes.

Opción Tipo de transmisión Disponibilidad Azteca 7 Televisión abierta México Azteca Deportes Streaming México y sujeto a disponibilidad territorial en el extranjero AztecaDeportes.com Streaming México y sujeto a disponibilidad territorial en el extranjero Aplicación Azteca Deportes Streaming México y sujeto a disponibilidad territorial en el extranjero

Azteca 7 y Azteca Deportes son las opciones oficiales anunciadas para seguir la función. Para los usuarios fuera de México, la disponibilidad de la señal digital podría depender del país desde donde se intente ingresar.

¿Cuál es la cartelera de Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso?

La función tendrá como combate estelar a Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso, pactado en peso crucero. Omar Chávez enfrentará a Brayan Santander en la pelea coestelar.

Entre los combates anunciados para la función se encuentran:

Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso — peso crucero.

Omar Chávez vs. Brayan Santander — peso semicompleto.

Alexandro “Peque” Santiago vs. Alexis “Chapito” Molina — campeonato Fedelatín AMB.

Alan Cuatecatl Pérez vs. Matías Botello Vázquez.

Roberto Chávez Jr. vs. Miguel López Gallegos.

Alexandro “Peque” Santiago y Alexis “Chapito” Molina disputarán el título Fedelatín de la Asociación Mundial de Boxeo en un combate a 10 rounds. Roberto Chávez Jr., por su parte, arriesgará su invicto frente a Miguel López Gallegos.

La función incluirá peleas profesionales y amateur, con presencia de boxeadores nacionales, internacionales y representantes de Puebla.