El Clásico Mundial de Beisbol 2026 entra en su fase más determinante con un cruce de alto voltaje: Estados Unidos vs. Canadá, este viernes 13 de marzo en el Daikin Park de Houston, en duelo de eliminación directa por los cuartos de final. Tras una fase de grupos intensa, el equipo de las “Barras y las Estrellas” busca reivindicarse ante una Canadá que viene de firmar una participación histórica y llegar a esta instancia como una de las revelaciones del torneo. Revisa qupé canales de TV y streaming online están disponibles para verlo por cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver el partido Team USA - Canadá EN VIVO por TV y online
Revisa los canales de televisión y señal online disponibles para ver el partido Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO este viernes 13 de marzo.
América del Norte y Caribe
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Estados Unidos (Costa Este)
|FOX (TV abierta/cable), FS1/FS2 según paquete, afiliados locales FOX.
|FOX Sports App, Tubi (stream gratuito con registro).
|Estados Unidos (Centro, Houston)
|FOX (afiliadas locales), operadores de cable/satélite.
|FOX Sports App, Tubi.
|Estados Unidos (Pacífico)
|FOX costa Oeste.
|FOX Sports App, Tubi.
|Puerto Rico
|Feed internacional de FOX/MLB vía cable (ej. FOX Sports Caribe, operadores locales).
|Apps de operadores de TV paga; posible acceso a Tubi en territorios habilitados.
|México (CDMX)
|ESPN o señal que tenga el Clásico 2026 (en 2026 muchos juegos van por plataformas Disney en México).
|Disney+/Star+ o app de ESPN, más apps de cable (Izzi, Sky, etc.).
|Cuba
|Tele Rebelde u otra señal nacional que tome el feed internacional (FOX/MLB).
|Streaming de TV nacional (si ofrece señal online) o MLB.tv internacional (donde no haya blackout).
|República Dominicana
|Televisión deportiva local que toma feed FOX/MLB (ej. CDN SportsMax, otros operadores).
|Apps de operadores (Altice, Claro TV), MLB.tv internacional.
|Panamá
|Cadenas deportivas regionales que tengan WBC (ej. ESPN Caribe, señales FOX internacionales).
|ESPN App/Star+ si aplica, apps de cable, MLB.tv internacional.
Centroamérica
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Costa Rica
|ESPN/Star+ o feed FOX internacional vía operadores de cable.
|Star+/Disney+ (si incluye WBC), apps de cable.
|Honduras
|Señales deportivas regionales (ESPN Caribe / FOX feed internacional).
|Star+/Disney+ (si aplica), apps de cable.
|El Salvador
|ESPN/FOX vía cable local.
|Star+/Disney+, apps de operadores.
|Guatemala
|Operadores de cable con señales FOX Sports internacionales/ESPN.
|Apps de cable, Star+/Disney+ donde tenga derechos.
|Nicaragua
|TV local que haya adquirido derechos o feed ESPN/FOX vía cable.
|Apps de cable, MLB.tv internacional.
Sudamérica
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Venezuela
|Señales deportivas locales con derechos de WBC (ej. IVC, SimpleTV Sports) tomando feed internacional.
|Apps de operadores (SimpleTV, CANTV), MLB.tv internacional.
|Colombia
|Señales de deportes regionales (ESPN/FOX internacionales) con derechos del torneo.
|Star+/Disney+ o ESPN App si corresponden, MLB.tv internacional.
|Perú (Lima)
|ESPN Latinoamérica o similar si mantiene derechos del Clásico, a través de cable/satélite.
|Star+/Disney+ (si lleva WBC 2026), apps de cable.
|Chile
|ESPN/FOX internacionales según grilla local.
|Star+/Disney+, apps de cable.
|Argentina
|Señales deportivas con derechos del torneo (ESPN, DirecTV Sports u otro licenciatario).
|Star+/Disney+, DGO u OTT de operador.
|Uruguay
|ESPN/FOX vía cable.
|Star+/Disney+, apps de operadores.
|Bolivia
|Señales deportivas regionales que emitan el WBC (ESPN/FOX).
|Star+/Disney+, apps de cable.
|Ecuador
|ESPN/FOX internacionales con derechos.
sports.yahoo+1
|Star+/Disney+ si aplica, apps de cable.
|Paraguay
|ESPN/FOX internacionales vía cable.
|Star+/Disney+, apps de cable.
¿A qué hora juega USA - Canadá hoy viernes 13?
Revisa los horarios por región para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde el Daikin Park de Houston, Texas.
|País / Región
|Ciudad / Zona
|Hora local
|Día local
|Estados Unidos
|Costa Este (ET)
|8:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Estados Unidos
|Costa Centro (CT)
|7:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Estados Unidos
|Montaña (MT)
|6:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Estados Unidos
|Costa Oeste (PT)
|5:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Canadá
|Toronto, Ottawa, Montreal
|8:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Canadá
|Winnipeg
|7:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Canadá
|Calgary, Edmonton
|6:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Canadá
|Vancouver
|5:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Perú
|—
|8:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Colombia
|—
|8:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Ecuador
|—
|8:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Panamá
|—
|8:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|México
|Ciudad de México (CDMX)
|7:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|México
|Pacífico – Tijuana
|6:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Chile
|Santiago (fin horario de verano en marzo)
|10:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Argentina
|—
|10:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Uruguay
|—
|10:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Paraguay
|—
|9:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Bolivia
|—
|9:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Venezuela
|—
|9:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|República Dominicana
|—
|9:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|Puerto Rico
|—
|9:00 p.m.
|viernes 13 de marzo
|España
|Península
|1:00 a.m.
|sábado 14 de marzo
|España
|Islas Canarias
|12:00 a.m.
|sábado 14 de marzo
|Portugal
|Lisboa
|12:00 a.m.
|sábado 14 de marzo
|Japón
|Tokio
|9:00 a.m.
|sábado 14 de marzo
|Corea del Sur
|Seúl
|9:00 a.m.
|sábado 14 de marzo
|China
|Pekín
|8:00 a.m.
|sábado 14 de marzo