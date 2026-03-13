Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Team USA vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Team USA vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Depor)

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 entra en su fase más determinante con un cruce de alto voltaje: Estados Unidos vs. Canadá, este viernes 13 de marzo en el Daikin Park de Houston, en duelo de eliminación directa por los cuartos de final. Tras una fase de grupos intensa, el equipo de las “Barras y las Estrellas” busca reivindicarse ante una Canadá que viene de firmar una participación histórica y llegar a esta instancia como una de las revelaciones del torneo. Revisa qupé canales de TV y streaming online están disponibles para verlo por cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver el partido Team USA - Canadá EN VIVO por TV y online

Revisa los canales de televisión y señal online disponibles para ver el partido Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO este viernes 13 de marzo.

América del Norte y Caribe

País / RegiónCanales de TV probables*Streaming u OTT principal*
Estados Unidos (Costa Este)FOX (TV abierta/cable), FS1/FS2 según paquete, afiliados locales FOX.FOX Sports App, Tubi (stream gratuito con registro).
Estados Unidos (Centro, Houston)FOX (afiliadas locales), operadores de cable/satélite.FOX Sports App, Tubi.
Estados Unidos (Pacífico)FOX costa Oeste.FOX Sports App, Tubi.
Puerto RicoFeed internacional de FOX/MLB vía cable (ej. FOX Sports Caribe, operadores locales).Apps de operadores de TV paga; posible acceso a Tubi en territorios habilitados.
México (CDMX)ESPN o señal que tenga el Clásico 2026 (en 2026 muchos juegos van por plataformas Disney en México).Disney+/Star+ o app de ESPN, más apps de cable (Izzi, Sky, etc.).
CubaTele Rebelde u otra señal nacional que tome el feed internacional (FOX/MLB).​Streaming de TV nacional (si ofrece señal online) o MLB.tv internacional (donde no haya blackout).
República DominicanaTelevisión deportiva local que toma feed FOX/MLB (ej. CDN SportsMax, otros operadores).Apps de operadores (Altice, Claro TV), MLB.tv internacional.
PanamáCadenas deportivas regionales que tengan WBC (ej. ESPN Caribe, señales FOX internacionales).ESPN App/Star+ si aplica, apps de cable, MLB.tv internacional.

Centroamérica

País / RegiónCanales de TV probables*Streaming u OTT principal*
Costa RicaESPN/Star+ o feed FOX internacional vía operadores de cable.Star+/Disney+ (si incluye WBC), apps de cable.
HondurasSeñales deportivas regionales (ESPN Caribe / FOX feed internacional).Star+/Disney+ (si aplica), apps de cable.
El SalvadorESPN/FOX vía cable local.Star+/Disney+, apps de operadores.
GuatemalaOperadores de cable con señales FOX Sports internacionales/ESPN.Apps de cable, Star+/Disney+ donde tenga derechos.
NicaraguaTV local que haya adquirido derechos o feed ESPN/FOX vía cable.Apps de cable, MLB.tv internacional.

Sudamérica

País / RegiónCanales de TV probables*Streaming u OTT principal*
VenezuelaSeñales deportivas locales con derechos de WBC (ej. IVC, SimpleTV Sports) tomando feed internacional.Apps de operadores (SimpleTV, CANTV), MLB.tv internacional.
ColombiaSeñales de deportes regionales (ESPN/FOX internacionales) con derechos del torneo.Star+/Disney+ o ESPN App si corresponden, MLB.tv internacional.
Perú (Lima)ESPN Latinoamérica o similar si mantiene derechos del Clásico, a través de cable/satélite.Star+/Disney+ (si lleva WBC 2026), apps de cable.
ChileESPN/FOX internacionales según grilla local.Star+/Disney+, apps de cable.
ArgentinaSeñales deportivas con derechos del torneo (ESPN, DirecTV Sports u otro licenciatario).Star+/Disney+, DGO u OTT de operador.
UruguayESPN/FOX vía cable.Star+/Disney+, apps de operadores.
BoliviaSeñales deportivas regionales que emitan el WBC (ESPN/FOX).Star+/Disney+, apps de cable.
EcuadorESPN/FOX internacionales con derechos.
sports.yahoo+1		Star+/Disney+ si aplica, apps de cable.
ParaguayESPN/FOX internacionales vía cable.Star+/Disney+, apps de cable.
Conoce los horarios y canales de TV que transmiten el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final del CMB 2026 este viernes 13 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios y canales de TV que transmiten el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final del CMB 2026 este viernes 13 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juega USA - Canadá hoy viernes 13?

Revisa los horarios por región para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde el Daikin Park de Houston, Texas.

País / RegiónCiudad / ZonaHora localDía local
Estados UnidosCosta Este (ET)8:00 p.m.viernes 13 de marzo
Estados UnidosCosta Centro (CT)7:00 p.m.viernes 13 de marzo
Estados UnidosMontaña (MT)6:00 p.m.viernes 13 de marzo
Estados UnidosCosta Oeste (PT)5:00 p.m.viernes 13 de marzo
CanadáToronto, Ottawa, Montreal8:00 p.m.viernes 13 de marzo
CanadáWinnipeg7:00 p.m.viernes 13 de marzo
CanadáCalgary, Edmonton6:00 p.m.viernes 13 de marzo
CanadáVancouver5:00 p.m.viernes 13 de marzo
Perú8:00 p.m.viernes 13 de marzo
Colombia8:00 p.m.viernes 13 de marzo
Ecuador8:00 p.m.viernes 13 de marzo
Panamá8:00 p.m.viernes 13 de marzo
MéxicoCiudad de México (CDMX)7:00 p.m.viernes 13 de marzo
MéxicoPacífico – Tijuana6:00 p.m.viernes 13 de marzo
ChileSantiago (fin horario de verano en marzo)10:00 p.m.viernes 13 de marzo
Argentina10:00 p.m.viernes 13 de marzo
Uruguay10:00 p.m.viernes 13 de marzo
Paraguay9:00 p.m.viernes 13 de marzo
Bolivia9:00 p.m.viernes 13 de marzo
Venezuela9:00 p.m.viernes 13 de marzo
República Dominicana9:00 p.m.viernes 13 de marzo
Puerto Rico9:00 p.m.viernes 13 de marzo
EspañaPenínsula1:00 a.m.sábado 14 de marzo
EspañaIslas Canarias12:00 a.m.sábado 14 de marzo
PortugalLisboa12:00 a.m.sábado 14 de marzo
JapónTokio9:00 a.m.sábado 14 de marzo
Corea del SurSeúl9:00 a.m.sábado 14 de marzo
ChinaPekín8:00 a.m.sábado 14 de marzo
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC