El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase más dramática con un cruce de alto voltaje: el Team Rubio de Puerto Rico se mide a la sorprendente Italia en un duelo de eliminación directa por el pase a las semifinales de Miami. Este partido de cuartos de final se jugará el sábado 14 de marzo a las 3:00 p. m. ET en el Daikin Park de Houston, Texas , escenario donde ambos equipos se juegan la vida en un solo juego.

Puerto Rico llega a la fase decisiva del Clásico Mundial 2026 como una de las novenas más sólidas del torneo, incluso sin estrellas como Francisco Lindor y Carlos Correa, ausentes en esta edición. Bajo la conducción de Yadier Molina, el conjunto boricua ha construido una identidad basada en resiliencia, defensa de élite y un pitcheo que responde en momentos de máxima presión. El veterano receptor Martín “Machete” Maldonado lidera el clubhouse con su experiencia en postemporada y su manejo del cuerpo de lanzadores, mientras que el infielder Darell Hernaiz aporta energía y producción ofensiva tras consolidarse en Grandes Ligas con Oakland.

Italia se ha convertido en la gran revelación del Clásico Mundial 2026 al cerrar la fase de grupos invicta y firmar una de las mayores sorpresas en la historia del torneo al derrotar 8-6 a la poderosa selección de Estados Unidos en Houston. Dirigidos por Francisco Cervelli, los “Azzurri” han combinado un line up agresivo con un cuerpo de lanzadores capaz de contener ofensivas de élite, apoyado por salidas clave de brazos como Michael Lorenzen. En el plano ofensivo, Vinnie Pasquantino se ha consolidado como el gran referente al protagonizar un juego histórico de tres jonrones, convirtiéndose en uno de los bates más temidos de la competencia.

Conoce los horarios y qué canales de TV transmiten el partido entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo desde Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU. (Foto: MLB / Composición Mag)

Dónde ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online

Conoce los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

Región / País Canales de TV principales Plataformas de streaming / apps Notas clave Estados Unidos FOX, FS1, FS2, FOX Deportes App FOX Sports, Tubi (algunos partidos en streaming gratuito) Cuartos de final repartidos entre FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, Tubi y app. Televisión EE. UU. (WBC) FS1 (para Puerto Rico vs. Italia) App FOX Sports FS1 figura como señal principal para este partido. Ecosistema FOX (global) FOX, FOX Deportes (según región) App FOX Sports FOX Deportes y app FOX Sports refuerzan cobertura para público hispano. Puerto Rico WAPA Deportes (u otras señales deportivas locales), FOX App FOX Sports (según operador) Combina TV local con señales FOX vía cable / satélite. México Canal 9 (TV abierta), TUDN, ESPN Vix, Disney+ (Star+), apps de operador de cable/satélite Disponibilidad según partido y paquete contratado. América Latina (general) ESPN, señales deportivas locales Star+/Disney+, apps de operadores Derechos repartidos según listado regional del torneo. Resto de Latinoamérica ESPN, canales deportivos regionales Star+/Disney+, plataformas del operador Verificar programación local para confirmar canal del partido.

Puerto Rico: transmisión prevista en cadenas deportivas locales (como WAPA Deportes) además de las señales de FOX, de acuerdo con la guía oficial de países.​

Estados Unidos: FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, app FOX Sports y Tubi para streaming gratuito seleccionado.

Puerto Rico: señales deportivas locales (como WAPA Deportes) más las cadenas FOX según disponibilidad de cable o satélite.​

México: Canal 9 (TV abierta), TUDN, Vix, ESPN y Disney+, dependiendo del partido.​

Resto de Latinoamérica: combinación de ESPN, Star+/Disney+ y otros canales deportivos regionales, de acuerdo con el listado del torneo.

Fecha, horarios, TV y dónde ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO por el CMB 2026

Fecha: sábado 14 de marzo de 2026.

Hora oficial: 3:00 p. m. ET (Este de Estados Unidos).​

Estadio: Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU.

Fase: Cuartos de final

TV / Online: FOX, FS1, FS2, FOX Deportes (USA), WAPA Deportes (Puerto Rico), ESPN (Latinoamérica)