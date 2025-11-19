El Instituto Peruano el Deporte (IPD), nombró al reconocido dr. Alberto Tejada Conroy como gerente general de la institución, además de asumir el cargo de secretario técnico del Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde tendrá la gran responsabilidad del éxito de la competencia que reúne a más de 4,500 deportistas de 17 países.

Tejada Conroy cuenta con una amplia experiencia en el deporte, la salud y la gestión pública, por lo que su aporte en el máximo ente del deporte en el país será de suma importancia para cumplir con los objetivos encomendados por el sr presidente de la República, José Jerí.

Asimismo, se reafirma el compromiso de trabajar incansablemente para fortalecer el sistema deportivo nacional, impulsar el desarrollo de los atletas y garantizar que el IPD siga siendo una institución transparente, moderna y al servicio de todos los peruanos.

Entre los grandes desafíos que tendrá al frente están mejorar la infraestructura deportiva, ampliar el acceso al deporte en las regiones, optimizar los procesos administrativos, promover el deporte de alto rendimiento y, sobre todo, construir oportunidades para que niños, jóvenes y adultos encuentren en el deporte un camino de crecimiento, bienestar y orgullo nacional.

El nuevo gerente general del IPD, quien también es secretario técnico de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, es médico cirujano, maestro en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente, egresado de la maestría de Salud Pública y Gerencia en Servicios de Salud, licenciado en Biología con especialización en Terapia Regenerativa. Auditor médico, docente de pre-grado en las carreras de Medicina Humana, Ciencias del Deporte, Ingeniería Biomédica y Administración.

En el sector deporte ha sido director de los Servicios Biomédicos el IPD, jefe médico en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Abu Dhabi 2019. También fue jefe médico de los Juegos Sudamericanos Escolares (2018), Juegos Sudamericanos Cochabamba (2018), Juegos Iberoamericanos de Atletismo (2018), presidente de la delegación Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba 2017, jefe médico Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 , presidente de la delegación Juegos Sudamericanos Escolares Medellín 2016.

Laboró en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como encargado de planificar y dirigir el plan nacional del deporte de la Comisión de Fútbol Femenino, y fue jefe de la delegación en el Sudamericano Sub 20 de Viña del Mar.