¡Edde Cuéllar se corona campeón nacional de la Liga Nacional T21!

Una jornada histórica para el futsal Down peruano

La Liga Nacional T21 de personas con síndrome de Down, organizada por el Colectivo Down Perú y avalada por la Federación Deportiva Nacional de personas con síndrome de DOWN, culminó el sábado 17 de octubre con una jornada llena de emoción, talento y espíritu deportivo. En una intensa definición, el Club Deportivo Edde Cuéllar se consagró campeón nacional tras adjudicarse el Torneo Clausura de la Copa Oro.

El título nacional se resolvió en dos grandes encuentros frente a Alianza Lima Futsal Down. Alianza Lima llegó como campeón del Torneo Apertura, mientras que Edde Cuéllar afrontó la definición como campeón del Torneo Clausura. La serie reunió a dos equipos de enorme nivel y dejó una muestra memorable de entrega, disciplina y competitividad.

Luego de los dos partidos decisivos, Edde Cuéllar se impuso en la definición y levantó el trofeo de campeón nacional de la Liga Nacional T21.

Sport Boys conquista la Copa Plata y asciende

En la Copa Plata, Sport Boys del Callao se proclamó campeón y aseguró su ascenso a la Liga Oro para el Campeonato 2027. Este logro representa un paso importante para el conjunto chalaco, que competirá en la máxima categoría durante la próxima temporada.

Rumbo a la Copa Sudamericana

Gracias a sus destacadas campañas, Edde Cuéllar y Alianza Lima Futsal Down tendrán la posibilidad de representar al Perú en la Copa Sudamericana de Clubes y Asociaciones de Futsal Down, que se realizará en Chile del 30 de noviembre al 5 de diciembre.

UNA FINAL PARA RECORDAR

Dos grandes partidos, dos grandes equipos y un mismo propósito: demostrar que el talento, la pasión y la inclusión hacen grande al deporte peruano.

La culminación de esta edición reafirma el crecimiento del futsal Down en el país y el compromiso de sus clubes, deportistas, cuerpos técnicos y familias con una competencia cada vez más sólida, visible e inclusiva.