El Lima World Championship Junior 2025, será evento de prueba (test event) con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Así como el Lima Grand Prix 2025 ha sido declarado de interés nacional por el Gobierno Peruano. También en el marco de los grandes eventos internacionales de Judo se realizará el Open Panamericano Lima 2025. Estos eventos de talla mundial se desarrollarán en el Coliseo Eduardo Dibos de San Borja del 4 al 14 de octubre, organizados por la Federación Deportiva Peruana de Judo que lidera María Martínez Murciego.

Es importante destacar que para los Juegos Panamericanos Lima 2019 el primer test event que se realizó fue el Panamericano de Judo con gran éxito. La dirección, organización, operaciones y logística de la Federación Peruana de Judo que lidera su presidenta María Martínez garantiza - sin duda- la gran realización de estos eventos internacional que convertirá a Lima como la capital mundial del Judo y donde nuestros judokas -en su mayoría - pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) que preside Federico Tong Hurtado.

Asimismo, las entradas ya están a la venta -desde 20 soles- a través de la plataforma de Teleticket y los aficionados a los combates de Judo pueden adquirir abonos para el evento que se realizará en el Dibos de San Borja en horarios de mañana, tarde y noche.

Del 5 al 7 de octubre el Coliseo Eduardo Dibos de San Borja albergará el Lima World Championships Juniors individuals que tendrá una asistencia de 68 países y 487 judokas. El 8 de octubre se desarrollará el Lima World Championships Juniors Mixed Teams 2025.

Asimismo, del 11 al 13 de octubre del presente año -seguido- se realizará el Lima Grand Prix 2025 con la participación de 46 países y 289 judokas. La fiesta del Judo internacional en nuestro país termina el 14 del mismo mes con la realización del Lima Panamerican Open 2025 con 23 naciones y 141 judokas. Esto hace un total de 917 deportistas.

Entre los países que competirán en el World Championship Junior Lima 2025 se encuentran Angola, Australia, Austria, Bahamas, Baréin, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Canadá, Chile, Croacia, China Taipéi, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, México, Marruecos y Estados Unidos, entre otros.