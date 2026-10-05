El pasado 6 de octubre, un desafío insólito tuvo lugar en Lima: el ‘Sky Goal Challenge’ de Stake Perú. El evento reunió a diez afamados streamers y creadores de contenido digital, así como al legendario portero español Iker Casillas, figura central de la jornada. Volando a ocho metros de altura en un parapente, los participantes intentaron encajar un gol en una portería terrestre. La ‘Sombra Ramos’ se alzó como el ganador absoluto al ser el único capaz de realizar la compleja hazaña.

Goles aéreos y un almuerzo con Iker Casillas: así fue el ‘Sky Goal Challenge’ de Stake

El ‘Sky Goal Challenge’ de Stake Perú reunió a un selecto grupo de personalidades del ecosistema de creación digital. Fanodric, Gloglo Jota Joda, Majo Calderón y la ‘Sombra’ Ramos fueron algunos de los participantes que asumieron el singular reto de intentar anotar un gol desde una altura mínima de ocho metros. A su vez, el evento ofreció la oportunidad de conocer a Iker Casillas.

La jornada inició alrededor de las 10 de la mañana en una cancha de fútbol de césped sintético, con el logotipo de Stake. El clima era propicio, con un cielo despejado y vientos que soplaban a un estimado de 19 km/h, creando las condiciones perfectas para volar.

Antes del inicio oficial de la ceremonia, se llevó a cabo una serie de pruebas en el parapente, una aeronave ligera sin motor diseñada para aprovechar las corrientes de aire.

Cada participante tuvo únicamente una oportunidad para montarse en el parapente e intentar anotar en la portería. El proceso fue uniforme: el participante se montaba en el parapente, con todos los elementos de seguridad: casco y cinturón. Un piloto profesional hacía volar un parapente a unos 8 metros de altura sobre una portería terrestre. El participante cargaba un balón, relleno de tierra para hacerlo más pesado, y tenía apenas unos segundos para dejarlo caer por un costado con la esperanza de atinar a la portería.

Entretanto, Iker Casillas, la gran estrella del ‘Sky Goal Challenge’, fue el maestro de ceremonias futbolístico, encargado de comentar en vivo el desempeño de los concursantes. El exarquero español aportó su mirada crítica, ligada a más de 20 años en los escenarios más prestigiosos del fútbol, al determinar la validez de los goles.

El evento también contó con la participación de Bruno Cabala y Ernesto Carpio-Tirado (Plomomagic en redes sociales), quienes estuvieron encargados de animar el evento, narrar los intentos de gol y entrevistar a Casillas en la previa.

El intrépido gol aéreo de la ‘Sombra’ Ramos, ganador del desafío

Rápidamente quedó patente que el desafío sería especialmente difícil. Como señaló Iker Casillas, lograr marcar un gol mientras se volaba en parapente requería precisión y buena puntería, además de la afinidad futbolística. Dependía, además, de la destreza del piloto, quien debía maniobrar entre las corrientes de viento cambiantes.

Christian Ramos, mejor conocido como la ‘Sombra Ramos’, fue uno de los primeros en practicar parapente. Su único intento de gol fue exitoso y marcó el único gol de la jornada.

Ramos fue el único de los participantes del reto con trayectoria como futbolista profesional. Debutó profesionalmente en Sporting Cristal en 2007 y tuvo una extensa carrera nacional e internacional, desempeñándose como defensa central.

En el fútbol peruano, se consagró campeón del Campeonato Descentralizado 2010 con la Universidad San Martín. En el extranjero, militó en instituciones como Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina), Emelec (Ecuador), donde logró el título de liga en 2017, Tiburones Rojos de Veracruz (México) y Al-Nassr (Arabia Saudita).

A nivel internacional, Ramos defendió la camiseta de la selección de fútbol de Perú en 89 partidos oficiales. Sus mayores logros con la selección nacional incluyen las medallas de bronce obtenidas en las Copas América de 2011 y 2015.

Sin embargo, su momento más emblemático ocurrió durante las Clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018: anotó el segundo gol en la victoria 2-0 frente a Nueva Zelanda en el repechaje, sellando la clasificación peruana a un Mundial tras 36 años. Posteriormente, disputó la Copa del Mundo de 2018.

Actualmente, Ramos milita en el Deportivo Municipal de la Copa Perú. Mantiene una presencia activa en Instagram y es parte del podcast JugadaGood, parte del canal de YouTube TodoGood, en donde cubre partidos y noticias de fútbol.

Tras el acierto de la ‘Sombra’ Ramos, participantes como Tonino, Gloglo y Jota Joda estuvieron cerca de encajar un gol en la portería. Sin embargo, ninguno logró superar al futbolista, quien recibió su premio directamente de Iker Casillas. Posteriormente, junto con los demás participantes del “Sky Goal Challenge”, Ramos asistió a un almuerzo privado con el astro español.

Streamers, periodistas y creadores de contenido digital: estos fueron los participantes del reto de Stake Perú

Los perfiles de los participantes del ‘Sky Goal Challenge’ son diversos y abarcan distintas áreas, como la creación de contenido para redes sociales y el periodismo deportivo. A pesar de sus distintos perfiles, cada una de estas figuras ha logrado forjar una presencia destacada en el ciberespacio al conectar con la audiencia peruana.

Streamers y creadores de contenido digital

El ‘Sky Goal Challenge’ de Stake Perú contó con una destacada nómina de creadores de contenido, quienes aportaron diversidad, humor y un gran alcance al evento.

Entre ellos destaca Juan José Arbulú, conocido como Jota Joda, un streamer con más de 130.000 seguidores en Instagram (jotajoda.prime) que conquistó las redes gracias a su contenido de estilo de vida, vlogs diarios y bromas públicas, además de potenciar su presencia mediática mediante colaboraciones con figuras de la televisión local como Patricio Parodi. Jota Joda transmitió la jornada en vivo y ofreció una mirada exclusiva al proceso de montarse en el parapente y prepararse para hacer un gol desde el aire. El streamer dedicó la jugada a su familia y a su audiencia.

A él se sumó Marx Loayza, popularmente conocido como Gloglo o “Gloglosor”, quien dio sus primeros pasos en Facebook antes de consolidar su éxito en TikTok y ganar el galardón al mejor streamer masculino en los premios Rivalry 2022. Con una comunidad de más de 800.000 seguidores en su cuenta gloglokingoficial, Gloglo se ha ganado al público con su estilo de comediante, reacciones en vivo, dinámicas participativas y partidas de Dota 2 y Roblox.

Por su parte, la escena gaming más pura estará representada por Carlos Vegas, conocido simplemente como Chales. Tras iniciar sus transmisiones durante la pandemia en 2021, su carrera dio un salto definitivo al conectar en GTA 5 con el streamer Zein, quien reconoció su talento e impulsó su presencia digital, un crecimiento constante que terminó por coronarse con su nominación a los prestigiosos Premios ESLAND de la comunidad hispanohablante.

Profesionales del mundo del fútbol y el deporte

Fardonic se ha destacado por su contenido como streamer y youtuber enfocado en el fútbol. El creador de contenido, cuyo nombre real es Luis Flores, lleva años brindando análisis, debate y opinión sobre la Liga 1 peruana, la Selección Nacional y clubes emblemáticos locales como Alianza Lima desde la apertura de su canal de YouTube en 2019. En su podcast, FANODRICPodcast, el creador de contenido acumula más de 400,000 seguidores.

Sin embargo, Fardonic no fue la única figura íntimamente ligada al fútbol en participar en el ‘Sky Goal Challenge’, ya que el evento también contó con la presencia de su pareja, Majo Calderón, y Estefanía Chau.

Majo Calderón, conocida como ‘Majo’ en redes, ha forjado una carrera multidisciplinaria como actriz, modelo y conductora.

Por su parte, Estefanía Chau es una conductora y productora de televisión, radio y medios digitales con especialización en la cobertura de deportes. Chau proviene de una familia con fuertes lazos futbolísticos. Su abuelo paterno, el arquero Juan Chau Busanich, fue campeón con Universitario de Deportes en los años cuarenta. Y, como ella ha comentado, desde niña desarrolló una gran pasión por el deporte, jugando a menudo.

Podcasters de ‘Habla Good’

Además de la ‘Sombra’ Ramos, otros dos podcasters de Habla Good se unieron al “Sky Goal Challenge”: Furrey y Tonino, quienes forman parte del segmento Habla Good.

Antonio Crespo, alias Furrey, es uno de los rostros más conocidos de Todo Good, espacio en el que se dio a conocer gracias a su estilo desenfadado y su cercanía con la audiencia. Asimismo, Anthony Alencastre, o Tonino, es otro conductor del podcast, quien mantiene una interacción constante con su audiencia a través de transmisiones en vivo en su propio canal, Soytonino.

La figura estrella y maestro de ceremonias: Iker Casillas

Aunque el ‘Sky Goal Challenge’ convocó a varias de las máximas figuras del ecosistema de contenido digital, Iker Casillas, maestro de ceremonias, fue la personalidad más destacada del evento.

Tras evaluar cada intento de gol, Casillas firmó polos, se tomó fotos y fue entrevistado por cada participante del reto. El exfutbolista repasó los momentos más emblemáticos de su carrera profesional, tales como el triunfo de España ante Italia en la tanda de penales en el 2008 y la final de la Champions League 2001/02 entre el Real Madrid y el Bayer Leverkusen.

A seis años de su retiro, el legado de Casillas lo sitúa entre los guardametas más laureados de la historia del fútbol. Formado en el Real Madrid, club con el que debutó en 1999, disputó 725 partidos oficiales. En su palmarés de club destacan tres Champions League, cinco Ligas españolas, dos Copas del Rey, dos Intercontinentales, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes.

Con la selección española encabezó la etapa más exitosa de su historia, conquistando el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Entre sus intervenciones más emblemáticas figuran sus paradas en la final europea de 2002 y el mano a mano que detuvo a Arjen Robben en la final de Sudáfrica. Su regularidad y reflejos le valieron ser reconocido como el mejor portero del mundo por la IFFHS durante cinco años consecutivos, de 2008 a 2012.

Tras finalizar su carrera como futbolista profesional en el FC Oporto, Casillas ha enfocado sus actividades en el ámbito institucional, empresarial y de representación deportiva. En este marco posterior a su retiro, ha desarrollado colaboraciones y alianzas con marcas globales de entretenimiento y apuestas, destacando su vínculo con Stake como embajador de la plataforma.

Antes de su arribo a Lima, gracias a su compromiso con el “Sky Goal Challenge, Casillas” ya había visitado Perú. Apenas cuatro días después de coronarse campeón de la Eurocopa 2008, el español llegó al país como embajador de la ONG Plan Internacional. Visitó comunidades de Cusco y la ciudadela de Machu Picchu. Durante este viaje informal, jugó un pequeño partido recreativo y solidario con niños de la zona.

Antes del ‘Sky Goal Challenge’: un partido de fútbol en las nubes

El ‘Sky Goal Challenge’ no es la primera vez que Stake combina el deporte, el desafío y el entretenimiento. Anteriormente, la compañía distribuyó un video en internet en el que se veía a los creadores de contenido de deportes extremos Nathan Roque, Alessio Papia, Nicolo Contrada, Yasmin Xavier, Sara Vidal y Carol Chafauzer disputar un partido de fútbol en el aire.

El partido se disputó a una altitud de unos 3.000 metros antes de que los participantes saltaran en paracaídas desde la plataforma flotante. Según Stake, la plataforma flotante medía 12 m x 20 m y pesaba aproximadamente 3.000 kg, y fue transportada durante un vuelo en globo aerostático de 60 minutos.

En Stake, están más que acostumbrados a superar los límites de la imaginación para crear experiencias que se queden grabadas en las retinas y corazones de los participantes, participen de la experiencia desde casa o en el propio evento