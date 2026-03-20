En el día Mundial de la Persona con Síndrome de Down: arranca la Liga Nacional de Futsal T21.

En el marco del Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down, el Colectivo Down Perú, con el respaldo de la Federación Deportiva Nacional de Personas con Síndrome de Down (FEDENASD), anuncia el inicio de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Futsal T21. Este evento deportivo se ha consolidado como uno de los principales espacios de inclusión a través del deporte en el país.

El torneo, que cuenta con más de seis años de trayectoria, reúne a destacados equipos como Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano, Universidad San Martín de Porres, Empate FC, Municipalidad de La Molina, Cobresol, Edde Cuellar, Striker 21 y Capacitados. Todos ellos competirán en una temporada que promete alto nivel y gran emoción.

El inicio oficial será el 21 de marzo a la 1:00 p.m. en el Coliseo Deportivo APOLO FC, ubicado en el distrito de La Victoria. Se espera una jornada llena de energía, donde los deportistas demostrarán su talento, disciplina y pasión por el futsal.

Para esta temporada 2026, la liga incorpora a nuevos equipos: Unión Minas Centromin, Real Huamachuco y Juventud Striker 21. Su participación fortalece el crecimiento del torneo y reafirma el compromiso de promover oportunidades deportivas inclusivas, tanto en la formación como en la alta competencia.

Es preciso señalar que, a nivel internacional, la Liga Nacional de Futsal T21 tendrá representación en la 4ta edición del Mundial de Futsal Down en México. La preselección nacional estará conformada por los mejores jugadores del torneo, mientras que el campeón nacional absoluto 2026 representará al Perú en la Copa Sudamericana de Clubes y Asociaciones de Futsal Down.