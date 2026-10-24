El campeonato de peso pluma estará en juego este sábado 24 de octubre, cuando Alexander Volkanovski se enfrente a Movsar Evloev en el combate estelar de UFC 333. El Etihad Arena de Abu Dabi será la sede de una velada que también tendrá como atractivo el duelo entre Petr Yan y Merab Dvalishvili por el título de peso gallo. La función reunirá dos peleas de campeonato y varios enfrentamientos importantes para el futuro de distintas divisiones de la UFC.
Volkanovski tendrá enfrente a un contendiente invicto que buscará aprovechar la oportunidad más importante de su carrera. Evloev intentará imponer su lucha y su capacidad de control ante un campeón con amplia experiencia en combates titulares. La pelea estelar está programada a cinco asaltos, al igual que el enfrentamiento coestelar por el cinturón gallo.
La transmisión de UFC 333 estará disponible en Paramount+ en Estados Unidos, México y Latinoamérica, según la distribución anunciada para el evento. En Canadá, la cobertura se ofrecerá mediante Citytv, Sportsnet+ y TVA Sports Direct; en Australia, la cartelera principal podrá verse por Main Event en Foxtel y Kayo Sports. En España, la guía de transmisión facilitada para este artículo señala a HBO Max y Eurosport.
La programación tendrá un horario diferente al de muchas veladas numeradas de UFC. Las primeras preliminares comenzarán a las 10:00 a. m. ET, las preliminares a mediodía y la cartelera principal a las 2:00 p. m. ET. La hora exacta de Volkanovski vs. Evloev dependerá de la duración de los combates anteriores.
¿En qué canal transmiten las peleas del UFC 333: Volkanovski vs. Evloev?
Consulta los horarios de las primeras preliminares, la cartelera preliminar y la cartelera principal de UFC 333, además de las señales de televisión y plataformas de streaming disponibles en cada mercado.
|PAÍS
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|Estados Unidos (ET)
|Early prelims: 10:00 a. m. / Prelims: 12:00 p. m. / Principal: 2:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Estados Unidos (PT)
|Early prelims: 7:00 a. m. / Prelims: 9:00 a. m. / Principal: 11:00 a. m.
|—
|Paramount+
|México
|Early prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Guatemala
|Early prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.
|—
|Paramount+
|El Salvador
|Early prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Honduras
|Early prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Nicaragua
|Early prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Costa Rica
|Early prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Belice
|Early prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.
|—
|Consultar disponibilidad local
|Colombia
|Early prelims: 9:00 a. m. / Prelims: 11:00 a. m. / Principal: 1:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Perú
|Early prelims: 9:00 a. m. / Prelims: 11:00 a. m. / Principal: 1:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Ecuador
|Early prelims: 9:00 a. m. / Prelims: 11:00 a. m. / Principal: 1:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Panamá
|Early prelims: 9:00 a. m. / Prelims: 11:00 a. m. / Principal: 1:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Venezuela
|Early prelims: 10:00 a. m. / Prelims: 12:00 p. m. / Principal: 2:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Bolivia
|Early prelims: 10:00 a. m. / Prelims: 12:00 p. m. / Principal: 2:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Chile
|Early prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Argentina
|Early prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Uruguay
|Early prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Paraguay
|Early prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Brasil (Brasilia)
|Early prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.
|—
|Paramount+
|Canadá (ET)
|Early prelims: 10:00 a. m. / Prelims: 12:00 p. m. / Principal: 2:00 p. m.
|Citytv / TVA Sports
|Sportsnet+ / TVA Sports Direct
|Reino Unido
|Early prelims: 3:00 p. m. / Prelims: 5:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m.
|Consultar operador local
|Consultar disponibilidad local
|España
|Early prelims: 4:00 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m.
|Eurosport
|HBO Max
|Australia (AEST)
|Early prelims: 12:00 a. m. domingo / Prelims: 2:00 a. m. domingo / Principal: 4:00 a. m. domingo
|Main Event
|Kayo Sports
|Nueva Zelanda
|Early prelims: 3:00 a. m. domingo / Prelims: 5:00 a. m. domingo / Principal: 7:00 a. m. domingo
|Sky Arena
|Sky Sports Now / UFC PPV en UFC Fight Pass