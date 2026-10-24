ABU DABI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS), 24/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev EN VIVO hoy por el UFC 333 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. FOTO DE UFC.COM
ABU DABI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS), 24/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev EN VIVO hoy por el UFC 333 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. FOTO DE UFC.COM

El campeonato de peso pluma estará en juego este sábado 24 de octubre, cuando Alexander Volkanovski se enfrente a Movsar Evloev en el combate estelar de UFC 333. El Etihad Arena de Abu Dabi será la sede de una velada que también tendrá como atractivo el duelo entre Petr Yan y Merab Dvalishvili por el título de peso gallo. La función reunirá dos peleas de campeonato y varios enfrentamientos importantes para el futuro de distintas divisiones de la UFC.

Volkanovski tendrá enfrente a un contendiente invicto que buscará aprovechar la oportunidad más importante de su carrera. Evloev intentará imponer su lucha y su capacidad de control ante un campeón con amplia experiencia en combates titulares. La pelea estelar está programada a cinco asaltos, al igual que el enfrentamiento coestelar por el cinturón gallo.

La transmisión de UFC 333 estará disponible en Paramount+ en Estados Unidos, México y Latinoamérica, según la distribución anunciada para el evento. En Canadá, la cobertura se ofrecerá mediante Citytv, Sportsnet+ y TVA Sports Direct; en Australia, la cartelera principal podrá verse por Main Event en Foxtel y Kayo Sports. En España, la guía de transmisión facilitada para este artículo señala a HBO Max y Eurosport.

La programación tendrá un horario diferente al de muchas veladas numeradas de UFC. Las primeras preliminares comenzarán a las 10:00 a. m. ET, las preliminares a mediodía y la cartelera principal a las 2:00 p. m. ET. La hora exacta de Volkanovski vs. Evloev dependerá de la duración de los combates anteriores.

¿En qué canal transmiten las peleas del UFC 333: Volkanovski vs. Evloev?

Consulta los horarios de las primeras preliminares, la cartelera preliminar y la cartelera principal de UFC 333, además de las señales de televisión y plataformas de streaming disponibles en cada mercado.

PAÍSHORARIOSCANALES TVSTREAMING
Estados Unidos (ET)Early prelims: 10:00 a. m. / Prelims: 12:00 p. m. / Principal: 2:00 p. m.Paramount+
Estados Unidos (PT)Early prelims: 7:00 a. m. / Prelims: 9:00 a. m. / Principal: 11:00 a. m.Paramount+
MéxicoEarly prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.Paramount+
GuatemalaEarly prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.Paramount+
El SalvadorEarly prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.Paramount+
HondurasEarly prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.Paramount+
NicaraguaEarly prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.Paramount+
Costa RicaEarly prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.Paramount+
BeliceEarly prelims: 8:00 a. m. / Prelims: 10:00 a. m. / Principal: 12:00 p. m.Consultar disponibilidad local
ColombiaEarly prelims: 9:00 a. m. / Prelims: 11:00 a. m. / Principal: 1:00 p. m.Paramount+
PerúEarly prelims: 9:00 a. m. / Prelims: 11:00 a. m. / Principal: 1:00 p. m.Paramount+
EcuadorEarly prelims: 9:00 a. m. / Prelims: 11:00 a. m. / Principal: 1:00 p. m.Paramount+
PanamáEarly prelims: 9:00 a. m. / Prelims: 11:00 a. m. / Principal: 1:00 p. m.Paramount+
VenezuelaEarly prelims: 10:00 a. m. / Prelims: 12:00 p. m. / Principal: 2:00 p. m.Paramount+
BoliviaEarly prelims: 10:00 a. m. / Prelims: 12:00 p. m. / Principal: 2:00 p. m.Paramount+
ChileEarly prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.Paramount+
ArgentinaEarly prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.Paramount+
UruguayEarly prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.Paramount+
ParaguayEarly prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.Paramount+
Brasil (Brasilia)Early prelims: 11:00 a. m. / Prelims: 1:00 p. m. / Principal: 3:00 p. m.Paramount+
Canadá (ET)Early prelims: 10:00 a. m. / Prelims: 12:00 p. m. / Principal: 2:00 p. m.Citytv / TVA SportsSportsnet+ / TVA Sports Direct
Reino UnidoEarly prelims: 3:00 p. m. / Prelims: 5:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m.Consultar operador localConsultar disponibilidad local
EspañaEarly prelims: 4:00 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m.EurosportHBO Max
Australia (AEST)Early prelims: 12:00 a. m. domingo / Prelims: 2:00 a. m. domingo / Principal: 4:00 a. m. domingoMain EventKayo Sports
Nueva ZelandaEarly prelims: 3:00 a. m. domingo / Prelims: 5:00 a. m. domingo / Principal: 7:00 a. m. domingoSky ArenaSky Sports Now / UFC PPV en UFC Fight Pass
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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