El Gran Premio de Baréin será uno de los eventos más atractivos de la temporada 2026 de Fórmula 1 . El Circuito Internacional de Sepang, que será la sede de la fecha 16 del Mundial y pondrá a prueba a pilotos y escuderías en un trazado mundialmente famoso por haber albergado el Gran Premio de Malasia de la F1 entre 1999 y 2017, y que sigue siendo una de las citas fijas más desafiantes en el calendario del Mundial de MotoGP. Consulta todos los detalles del GP de Baréin 2026: horario de la carrera, cómo ver la F1 EN VIVO, canales de TV y plataformas de streaming para seguir la transmisión en México, Estados Unidos, España y Argentina, incluidas las alternativas de F1 TV según cada país.

Originalmente programado para abril pasado en Sakhir, el Grand Prix tuvo que ser reubicado debido a la inestabilidad por la guerra en el Medio Oriente. Tras un acuerdo entre la FIA, Liberty Media y los gobiernos locales, Sepang regresa al calendario tras casi una década de ausencia (su última carrera fue en 2017), operando bajo el nombre comercial del GP de Baréin.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO la carrera del GP de Baréin 2026 por F1 TV. (Foto: Martin KEEP / AFP y Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver el GP de Baréin 2026 EN VIVO en México, EE.UU., España y Argentina?

La carrera del GP de Baréin 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 4 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang. La salida está programada para las 09:00 en España, equivalente a la 01:00 en Ciudad de México, 03:00 en la costa Este de Estados Unidos y 04:00 en Argentina.

País / territorio Hora de la carrera TV Streaming online México 1:00 a. m. (CDMX) Sky Sports, disponible mediante sistemas Sky e Izzi F1 TV e Izzi Go Estados Unidos 3:00 a. m. ET / 0:00 a. m. PT — Apple TV, mediante el canal de Fórmula 1 en la plataforma España 09:00 DAZN F1 DAZN Argentina 04:00 a. m. Fox Sports Argentina Disney+ Premium, con la señal deportiva de ESPN

En México, la opción de TV es Sky Sports para abonados de Sky o Izzi; en digital, la carrera se puede seguir mediante F1 TV y también por Izzi Go si el usuario tiene el paquete correspondiente. La hora de inicio es especialmente temprana: 1:00 a. m. en Ciudad de México.

En Estados Unidos, la cobertura de todas las sesiones de Fórmula 1 en 2026 se ofrece por Apple TV a través del canal de F1 dentro de su plataforma. El GP comienza a las 3:00 a. m. del Este, por lo que en la costa Oeste arrancará a las 0:00 a. m.

En España, DAZN concentra tanto la emisión televisiva como el acceso online al Gran Premio. Al ser una carrera en Sepang, el horario local de partida es a las 15:00 (aproximadamente las 09:00 horario peninsular), con final estimado alrededor de las 17:00 (11:00 en territorio español).

En Argentina, la transmisión lineal corresponde a Fox Sports Argentina, mientras que la alternativa online es Disney+ Premium, que integra la programación deportiva de ESPN. La competencia inicia a las 04:00 a. m. hora argentina.

¿Cómo es el circuito de Madring para el GP de Baréin?

El Circuito Internacional de Sepang regresa de manera sorpresiva para albergar el crucial Gran Premio de Baréin 2026 de Fórmula 1. Tras casi una década de ausencia en el calendario oficial, el trazado de Malasia sustituye de emergencia a la pista de Sakhir. Esta inesperada modificación añade un extra de dramatismo y nostalgia para los fanáticos del automovilismo mundial.

Este emblemático autódromo diseñado por Hermann Tilke cuenta con una longitud total de 5.543 kilómetros de asfalto. Los pilotos de la parrilla deberán completar 56 vueltas en un dibujo técnico que destaca por combinar zonas sumamente rápidas con fuertes frenadas. La puesta a punto de los monoplazas será un rompecabezas para los ingenieros de cada equipo.

El primer sector del circuito inicia en la recta de meta y destaca por la icónica y ancha curva uno. Esta sección permite múltiples trazadas y se convierte en el lugar ideal para presenciar adelantamientos al límite. Inmediatamente después, los coches deben negociar la cerrada curva dos, un punto crítico donde la tracción es fundamental.

El segundo sector exige la máxima eficiencia aerodinámica de los vehículos en curvas enlazadas de alta velocidad. Las curvas cinco y seis pondrán a prueba la estabilidad de los chasis mientras el terreno desciende notablemente. Es la zona más fluida del Gran Premio de Baréin en Sepang, ideal para los monoplazas más equilibrados.

El cierre de la vuelta presenta la compleja curva 14, célebre por provocar bloqueos en el neumático delantero derecho. Esta variante da paso a la recta trasera de más de un kilómetro que desemboca en la horquilla final. Ambas rectas paralelas prometen velocidades punta extremas gracias a la nueva tecnología reglamentaria disponible.

Para este fin de semana, la gran novedad técnica será la activación del Straight Mode (SM) en el monoplaza. Esta configuración aerodinámica reduce la resistencia al avance del aire de forma coordinada en las zonas designadas de aceleración. El punto de detección para adelantar estará ubicado estratégicamente a la salida de la última curva.

Finalmente, el factor meteorológico jugará un rol decisivo en las estrategias del fin de semana de carrera. El calor sofocante y la altísima humedad tropical de Sepang se sumarán a la amenaza de tormentas monzónicas. Las cambiantes condiciones climáticas de Malasia prometen regalar una competencia caótica y llena de sorpresas para el campeonato.