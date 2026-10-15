Consulta los canales de transmisión para ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO por Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de MLB 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los canales de transmisión para ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO por Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de MLB 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Continúa el desarrollo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026 y puede ser el Juego 4 y definitivo. Este jueves 15 de octubre, no te pierdas la transmisión de Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, enfrentamiento que va 3-0 a favor de los Brewers y sería un verdadero batacazo eliminar a la plantilla más cara, con el mejor jugador del torneo, antes de la Serie Mundial 2026.

A continuación, te presentamos todos los detalles necesarios para no perderte ni un solo instante del apasionante encuentro de los playoffs de las Grandes Ligas. Consultar los canales oficiales y plataformas de streaming te permitirá asegurar la señal correcta según tu ubicación geográfica. Revisa la guía con la información de transmisiones y horarios adaptados a cada región:

  • Estados Unidos:
  • México:
  • Latinoamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Brasil, entre otros):

¿En qué canal transmiten Dodgers vs. Brewers EN VIVO hoy por MLB Playoffs 2026?

País / RegiónHorario LocalCanales de TVStreaming
Estados Unidos8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PTTBS, truTV, UniMásHBO Max
México6:00 p. m.FOX, FOX One, FOX PlusDisney+ / FOX Sports App
España2:00 a. m. (madrugada del viernes)Movistar Plus+ (Deportes)Movistar Plus+
Perú, Colombia, Ecuador7:00 p. m.ESPNDisney+
Argentina, Uruguay9:00 p. m.ESPNDisney+
Chile9:00 p. m.ESPNDisney+
Venezuela8:00 p. m.ESPN, IVC, TelevenDisney+
Cuba8:00 p. m.Telerebelde, ESPN (según operador)Disney+ (según disponibilidad)
República Dominicana8:00 p. m.ESPN, CDN DeportesDisney+
Puerto Rico8:00 p. m.TBS, truTV, UniMás, ESPNHBO Max, Disney+
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