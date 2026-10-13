ST. PETERSBURG, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 13/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el Juego 2 de Guardians vs. Rays hoy por los MLB Playoffs 2026 en el Tropicana Field, ubicado en St. Petersburg, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO
ST. PETERSBURG, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 13/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el Juego 2 de Guardians vs. Rays hoy por los MLB Playoffs 2026 en el Tropicana Field, ubicado en St. Petersburg, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Los Tampa Bay Rays regresan al diamante del Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida, con la obligación de reaccionar ante los Cleveland Guardians en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Después del 7-3 sufrido en el estreno, el conjunto local necesita recuperar terreno ante su afición para evitar que su rival tome una ventaja de dos victorias en la lucha por alcanzar la Serie Mundial.

En Estados Unidos, el encuentro se podrá seguir por TBS y truTV, además de UniMás para la transmisión en español. La alternativa por internet será HBO Max. El primer lanzamiento está programado para las 8:00 p. m., hora del Este (ET), este martes 13 de octubre.

Para México, los aficionados podrán consultar la programación de ESPN y Disney+, las opciones señaladas para seguir el Juego 2 en el mercado mexicano. El compromiso comenzará a las 6:00 p. m., tiempo del centro de México, por lo que conviene comprobar la señal y la disponibilidad del partido en el plan contratado antes del inicio.

En el resto de Latinoamérica, ESPN y Disney+ son las opciones de referencia para consultar la transmisión de los playoffs de las Grandes Ligas. La disponibilidad puede cambiar según el país y los derechos de cada territorio; por eso, los seguidores de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Brasil y los demás mercados de la región deben verificar la programación local de sus operadores. En Perú, el partido está previsto para las 7:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Rays vs. Guardians EN VIVO hoy por MLB Playoffs 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
Estados Unidos8:00 p. m. ETTBS, truTV, UniMásHBO Max
México6:00 p. m.ESPNDisney+
Perú7:00 p. m.ESPNDisney+
Colombia, Ecuador, Panamá7:00 p. m.ESPNDisney+
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico8:00 p. m.ESPNDisney+
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay9:00 p. m.ESPNDisney+
Brasil9:00 p. m. (Brasilia)ESPNDisney+
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua6:00 p. m.ESPNDisney+
Cuba8:00 p. m.ESPN, según disponibilidad localDisney+, según disponibilidad local
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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