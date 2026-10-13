Los Tampa Bay Rays regresan al diamante del Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida, con la obligación de reaccionar ante los Cleveland Guardians en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Después del 7-3 sufrido en el estreno, el conjunto local necesita recuperar terreno ante su afición para evitar que su rival tome una ventaja de dos victorias en la lucha por alcanzar la Serie Mundial.

En Estados Unidos, el encuentro se podrá seguir por TBS y truTV, además de UniMás para la transmisión en español. La alternativa por internet será HBO Max. El primer lanzamiento está programado para las 8:00 p. m., hora del Este (ET), este martes 13 de octubre.

Para México, los aficionados podrán consultar la programación de ESPN y Disney+, las opciones señaladas para seguir el Juego 2 en el mercado mexicano. El compromiso comenzará a las 6:00 p. m., tiempo del centro de México, por lo que conviene comprobar la señal y la disponibilidad del partido en el plan contratado antes del inicio.

En el resto de Latinoamérica, ESPN y Disney+ son las opciones de referencia para consultar la transmisión de los playoffs de las Grandes Ligas. La disponibilidad puede cambiar según el país y los derechos de cada territorio; por eso, los seguidores de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Brasil y los demás mercados de la región deben verificar la programación local de sus operadores. En Perú, el partido está previsto para las 7:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Rays vs. Guardians EN VIVO hoy por MLB Playoffs 2026?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos 8:00 p. m. ET TBS, truTV, UniMás HBO Max México 6:00 p. m. ESPN Disney+ Perú 7:00 p. m. ESPN Disney+ Colombia, Ecuador, Panamá 7:00 p. m. ESPN Disney+ Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p. m. ESPN Disney+ Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 9:00 p. m. ESPN Disney+ Brasil 9:00 p. m. (Brasilia) ESPN Disney+ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 6:00 p. m. ESPN Disney+ Cuba 8:00 p. m. ESPN, según disponibilidad local Disney+, según disponibilidad local