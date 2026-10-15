Este jueves 15 de octubre de 2026, los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays se enfrentan por el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB 2026. El encuentro se disputará en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, donde los The Guards buscarán aprovechar la localía para tomar ventaja en una serie que llega igualada (1-1).

La eliminatoria está empatada 1-1 después de los dos primeros compromisos disputados en Tampa Bay. Cleveland se llevó el primer juego por 7-3, mientras que los Rays respondieron con una victoria por 3-1 en el segundo partido. Con este panorama, el tercer duelo representa una oportunidad importante para que cualquiera de los dos equipos se coloque al frente en la lucha por el título de la Liga Americana.

¿A qué hora juegan Guardians vs. Rays por el Juego 3 de MLB Playoffs 2026 en México y Estados Unidos?

El partido entre Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays cambió de horario por el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas en Cleveland. En México, este emocionante compromiso iniciará a las 11:00 a.m., cuando inicialmente estaba pactado para las 4:00 p.m.

En Estados Unidos, el compromiso iniciará a la 1:00 p.m. (ET), 12:00 p.m. (CT), 11:00 a.m. (MT) y 10:00 a.m. (PT).

Horarios del Juego 3 Guardians vs. Rays

País Horario Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 11:00 a.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador 12:00 p. m. Venezuela y Bolivia 1:00 p. m. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (Brasilia) 2:00 p. m.

¿En qué canal transmite Rays vs. Guardians EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

Si te encuentras en los Estados Unidos, la transmisión en televisión abierta e inglés de la edición 2026 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) entre Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians será por TBS y truTV. En streaming, el juego lo puedes ver por HBO Max y servicios con televisión en vivo como Fubo.

Para el público de México, podrán ver en vivo este juego por ESPN. Si prefieres disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV dentro de territorio mexicano, la alternativa oficial en streaming es Disney+ Premium y la APP oficial del campeonato MLB.TV.