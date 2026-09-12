Ryan García vuelve a ser protagonista en Las Vegas. El boxeador estadounidense enfrentará al invicto británico Conor Benn este 12 de septiembre en la T-Mobile Arena, como estelar de la tradicional cartelera mexicana por las Fiestas Patrias. Será la primera defensa del título mundial de peso wélter del CMB que García conquistó ante Mario Barrios el 21 de febrero de 2026, en una pelea de alto voltaje que puede redefinir el panorama de las 147 libras. ¿Quieres ver la pelea EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y señal streaming online para seguir la cobertura.
García defiende el cinturón welter del WBC ante Benn en una pelea pactada a 12 asaltos. La función también incluye como coestelar a Jai Opetaia vs. Noel Mikaelian, por los títulos de peso crucero de Zuffa Boxing y The Ring, además de Mark Magsayo vs. Andrés Cortés, entre otros enfrentamientos.
¿A qué hora pelea García vs. Benn EN VIVO HOY 12 de septiembre?
Ryan García defenderá su título mundial wélter del CMB ante Conor Benn este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La cartelera principal está programada para comenzar a las 5:00 p. m. en Las Vegas (PT), mientras que las caminatas al ring de la pelea estelar se estiman para alrededor de las 8:00 p. m. PT, sujetas al desarrollo de los combates previos.
|País / región
|Inicio de cartelera principal
|Horario estimado de García vs. Benn
|Día de la pelea estelar
|Perú
|7:00 p. m.
|10:00 p. m.
|Sábado 12
|México (centro)
|6:00 p. m.
|9:00 p. m.
|Sábado 12
|México (Pacífico)
|5:00 p. m.
|8:00 p. m.
|Sábado 12
|México (noroeste)
|4:00 p. m.
|7:00 p. m.
|Sábado 12
|Colombia
|7:00 p. m.
|10:00 p. m.
|Sábado 12
|Ecuador
|7:00 p. m.
|10:00 p. m.
|Sábado 12
|Panamá
|7:00 p. m.
|10:00 p. m.
|Sábado 12
|Venezuela
|8:00 p. m.
|11:00 p. m.
|Sábado 12
|Bolivia
|8:00 p. m.
|11:00 p. m.
|Sábado 12
|Chile
|9:00 p. m.
|12:00 a. m.
|Domingo 13
|Argentina
|9:00 p. m.
|12:00 a. m.
|Domingo 13
|Uruguay
|9:00 p. m.
|12:00 a. m.
|Domingo 13
|Paraguay
|9:00 p. m.
|12:00 a. m.
|Domingo 13
|Brasil (Brasilia)
|9:00 p. m.
|12:00 a. m.
|Domingo 13
|Estados Unidos (Este)
|8:00 p. m.
|11:00 p. m.
|Sábado 12
|Estados Unidos (Central)
|7:00 p. m.
|10:00 p. m.
|Sábado 12
|Estados Unidos (Montaña)
|6:00 p. m.
|9:00 p. m.
|Sábado 12
|Estados Unidos (Pacífico) / Las Vegas
|5:00 p. m.
|8:00 p. m.
|Sábado 12
|España peninsular
|2:00 a. m.
|5:00 a. m.
|Domingo 13
|Reino Unido e Irlanda
|1:00 a. m.
|4:00 a. m.
|Domingo 13
¿Dónde ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO por TV y Streaming Online?
Ryan García y Conor Benn se enfrentan este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con el título mundial welter del WBC de García en juego. La cartelera principal inicia a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que las caminatas al ring del combate estelar se estiman para las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT, aunque pueden variar según la duración de las peleas previas.
|País o región
|Inicio de cartelera principal
|Ryan García vs. Conor Benn: ring walks aprox.
|TV / streaming oficial
|Estados Unidos (Este)
|Sábado, 8:00 p. m. ET
|Sábado, 11:00 p. m. ET
|Paramount+
|Estados Unidos (Centro)
|Sábado, 7:00 p. m. CT
|Sábado, 10:00 p. m. CT
|Paramount+
|Estados Unidos (Montaña)
|Sábado, 6:00 p. m. MT
|Sábado, 9:00 p. m. MT
|Paramount+
|Estados Unidos (Pacífico / Las Vegas)
|Sábado, 5:00 p. m. PT
|Sábado, 8:00 p. m. PT
|Paramount+
|México
|Sábado, 6:00 p. m. CDMX
|Sábado, 9:00 p. m. CDMX
|Plataforma local por confirmar
|Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
|Sábado, 7:00 p. m.
|Sábado, 10:00 p. m.
|Plataforma local por confirmar
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana
|Sábado, 8:00 p. m.
|Sábado, 11:00 p. m.
|Plataforma local por confirmar
|Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay
|Sábado, 9:00 p. m.
|Domingo, 12:00 a. m.
|Plataforma local por confirmar
|Brasil
|Sábado, 9:00 p. m.
|Domingo, 12:00 a. m.
|Plataforma local por confirmar
|España peninsular
|Domingo, 2:00 a. m. CEST
|Domingo, 5:00 a. m. CEST
|DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
|Reino Unido e Irlanda
|Domingo, 1:00 a. m. BST
|Domingo, 4:00 a. m. BST
|DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
|Resto de mercados habilitados por DAZN
|Según huso horario local
|Según huso horario local
|DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
Cartelera completa de la pelea Ryan Garcia vs Conor Benn
Este próximo sábado 12 de septiembre el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos será sede de una de las mejores carteleras del año que tiene como plato principal la pelea por el Campeonato Mundial Welter del CMB entre Ryan Garcia vs Conor Benn, pero a continuación te compartimos todas las peleas de esa noche:
- Sean García vs. Abraham Morales - 6 rounds - peso ligero
- José Ramírez vs Alexis Rocha - 10 rounds - peso welter
- Vlad Panin vs Dakota Linger - 6 rounds - peso superwelter
- Abel González vs Raúl Salomón - 8 rounds - peso supermediano
- Oswaldo Molina vs Pablo Rubio - 6 rounds - peso ligero
- Mark Magsayo vs Andrés Cortés - 10 rounds - peso ligero
- Da’Mazion Vanhouter vs Raphael Akpejiori - 8 rounds - peso pesado
- Jai Opetaia vs Noel Mikaelian - 12 rounds - peso crucero
- Pelea de campeonato: Ryan García vs Conor Benn - 12 rounds - título welter del CMB de García en juego