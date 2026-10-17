LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 17/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea de Sebastián Fundora vs. Ermal Hadribeaj EN VIVO ONLINE hoy por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el ring de The Chelsea en Las Vegas, Nevada. FOTO DE DAZN Y TNT SPORTS
LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 17/10/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea de Sebastián Fundora vs. Ermal Hadribeaj EN VIVO ONLINE hoy por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el ring de The Chelsea en Las Vegas, Nevada. FOTO DE DAZN Y TNT SPORTS

Sebastián Fundora y Ermal Hadribeaj se enfrentan este sábado 17 de octubre de 2026 en The Chelsea, dentro del complejo The Cosmopolitan of Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El campeón estadounidense defenderá su cinturón mundial superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el invicto retador albanés, quien buscará conquistar el primer título mundial de su carrera. La pelea estelar encabezará una cartelera de Premier Boxing Champions (PBC) que también contará con Brandon Figueroa vs. Tomoki Kameda.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por TNT y DAZN, con truTV también incluida en la programación de la cobertura de TNT Sports. La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT).

En Latinoamérica, los aficionados podrán seguir la velada mediante DAZN, ESPN y Disney+ Premium, según la oferta de transmisión prevista para la región.

En España, el evento se podrá ver por DAZN, mientras que en el Reino Unido estará disponible a través de TNT Sports. Debido a la diferencia horaria con Las Vegas, la cartelera se emitirá durante la madrugada del domingo 18 de octubre en ambos países.

¿En qué canal transmiten Sebastián Fundora vs. Ermal Hadribeaj? Guía por país

PaísHorario localCanal de TVStreaming
Estados Unidos (ET)Sáb. 17, 8:00 p. m.TNT / truTVDAZN
Estados Unidos (PT)Sáb. 17, 5:00 p. m.TNT / truTVDAZN
MéxicoSáb. 17, 6:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
GuatemalaSáb. 17, 6:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
El SalvadorSáb. 17, 6:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
HondurasSáb. 17, 6:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
NicaraguaSáb. 17, 6:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
Costa RicaSáb. 17, 6:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
PanamáSáb. 17, 7:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
CubaSáb. 17, 8:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
República DominicanaSáb. 17, 8:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
Puerto RicoSáb. 17, 8:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
HaitíSáb. 17, 7:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
ColombiaSáb. 17, 7:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
VenezuelaSáb. 17, 8:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
EcuadorSáb. 17, 7:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
PerúSáb. 17, 7:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
BoliviaSáb. 17, 8:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
ChileSáb. 17, 9:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
ArgentinaSáb. 17, 9:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
ParaguaySáb. 17, 9:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
UruguaySáb. 17, 9:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
BrasilSáb. 17, 9:00 p. m.ESPNDAZN / Disney+ Premium
EspañaDom. 18, 2:00 a. m.DAZN
Reino UnidoDom. 18, 1:00 a. m.TNT Sports
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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