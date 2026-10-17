Sebastián Fundora y Ermal Hadribeaj se enfrentan este sábado 17 de octubre de 2026 en The Chelsea, dentro del complejo The Cosmopolitan of Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El campeón estadounidense defenderá su cinturón mundial superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el invicto retador albanés, quien buscará conquistar el primer título mundial de su carrera. La pelea estelar encabezará una cartelera de Premier Boxing Champions (PBC) que también contará con Brandon Figueroa vs. Tomoki Kameda.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por TNT y DAZN, con truTV también incluida en la programación de la cobertura de TNT Sports. La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT).
En Latinoamérica, los aficionados podrán seguir la velada mediante DAZN, ESPN y Disney+ Premium, según la oferta de transmisión prevista para la región.
En España, el evento se podrá ver por DAZN, mientras que en el Reino Unido estará disponible a través de TNT Sports. Debido a la diferencia horaria con Las Vegas, la cartelera se emitirá durante la madrugada del domingo 18 de octubre en ambos países.
¿En qué canal transmiten Sebastián Fundora vs. Ermal Hadribeaj? Guía por país
|País
|Horario local
|Canal de TV
|Streaming
|Estados Unidos (ET)
|Sáb. 17, 8:00 p. m.
|TNT / truTV
|DAZN
|Estados Unidos (PT)
|Sáb. 17, 5:00 p. m.
|TNT / truTV
|DAZN
|México
|Sáb. 17, 6:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Guatemala
|Sáb. 17, 6:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|El Salvador
|Sáb. 17, 6:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Honduras
|Sáb. 17, 6:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Nicaragua
|Sáb. 17, 6:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Costa Rica
|Sáb. 17, 6:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Panamá
|Sáb. 17, 7:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Cuba
|Sáb. 17, 8:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|República Dominicana
|Sáb. 17, 8:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Puerto Rico
|Sáb. 17, 8:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Haití
|Sáb. 17, 7:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Colombia
|Sáb. 17, 7:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Venezuela
|Sáb. 17, 8:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Ecuador
|Sáb. 17, 7:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Perú
|Sáb. 17, 7:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Bolivia
|Sáb. 17, 8:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Chile
|Sáb. 17, 9:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Argentina
|Sáb. 17, 9:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Paraguay
|Sáb. 17, 9:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Uruguay
|Sáb. 17, 9:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|Brasil
|Sáb. 17, 9:00 p. m.
|ESPN
|DAZN / Disney+ Premium
|España
|Dom. 18, 2:00 a. m.
|—
|DAZN
|Reino Unido
|Dom. 18, 1:00 a. m.
|TNT Sports
|—