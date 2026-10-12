Los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians se enfrentarán este lunes 12 de octubre en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, por el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB 2026. Ambos equipos comenzarán una serie al mejor de siete encuentros, en la que el ganador de cuatro partidos conseguirá el boleto a la Serie Mundial. El duelo emocionante donde se medirán dos franquicias que cuentan con destacados jugadores y son favoritas para llevarse el título de la Liga.

Los Rays están en esta instancia tras derrotar a los New York Yankees con una barrida en la Serie Divisional, un resultado que les permitió avanzar con descanso y confianza. Cleveland, por su parte, consiguió la clasificación tras protagonizar una remontada frente a los Chicago White Sox: luego de perder los dos primeros compromisos, ganó tres partidos consecutivos y selló su pase con una victoria por 2-0 en el quinto encuentro. Ese esfuerzo evidenció la capacidad de reacción de los Guardians, que ahora tendrán un desafío exigente frente a un rival que mostró solidez durante la temporada regular.

¿En qué canal transmite Rays vs. Guardians EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

Si te encuentras en los Estados Unidos, la transmisión en televisión abierta e inglés de la edición 2026 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) entre Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians será por TBS y truTV. En streaming, el juego lo puedes ver por HBO Max y servicios con televisión en vivo como Fubo.

Las transmisiones del partido Rays vs. Guardians en español estarán disponibles por UniMás y en radio por TUDN Radio de Univisión.

Para el público de México, podrán ver en vivo este juego por ESPN. Si prefieres disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV dentro de territorio mexicano, la alternativa oficial en streaming es Disney+ Premium.

¿A qué hora juegan Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians?

En Estados Unidos, el partido entre Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians por el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB 2026 iniciará a las 8:00 p.m. (ET), 7:00 p.m. (CT), 6:00 p.m. (MT) y 5:00 p.m. (PT). En México, este emocionante duelo empezará a las 6:00 p.m. (CDMX).

País Horario Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 6:00 p. m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador 7:00 p. m. Venezuela y Bolivia 8:00 p. m. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (Brasilia) 9:00 p. m.