El ANB Arena de Riad será el escenario este sábado 31 de octubre de un choque de alto voltaje: Saúl ‘Canelo’ Álvarez desafiará a Christian Mbilli por la corona de peso supermediano del CMB. Para el boxeador tapatío, la cita representa la oportunidad perfecta de reconquistar la cima de las 168 libras, dejar atrás el tropiezo frente a Terence Crawford y sumar otra página dorada al boxeo de México en un cuadrilátero donde ya sabe lo que es salir victorioso tras vencer a William Scull.

El reto, sin embargo, exigirá su versión más calculadora. Mbilli, conocido como la ‘Pantera’, se caracteriza por un ritmo sofocante y un ataque implacable; carece de refinamiento técnico, pero compensa con una condición física privilegiada que le permite sostener el castigo ronda tras ronda hasta demoler la guardia contraria por puro desgaste. Canelo necesitará apelar a su experiencia y precisión quirúrgica para eludir las trampas del campeón, neutralizar la presión cuerpo a cuerpo y marcar el compás de la pelea.

¿En qué canal transmiten la pelea de boxeo, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO?

En México, la pelea de Canelo Álvarez y Christian Mbilli se podrá ver EN VIVO y por señal abierta vía TV Azteca 7. La transmisión empezará a las 11:00 horas (CDMX) y el combate estelar iniciaría aproximadamente a las 15:00 horas (CDMX). También puedes seguir por streaming vía DAZN PPV y Azteca Deportes.

En Estados Unidos, la cartelera empezará a las 13:00 horas (ET) y 10:00 horas (PT) y será transmitida por DAZN PPV (solo debes abonar 79,99 dólares para disfrutar el evento).

En Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia y España, la transmisión de la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli será transmitida por DAZN PPV (el monto cambia según tu localidad).

RIAD (ARABIA SAUDITA), 31/10/2026.- Sigue cómo quedó la pelea de Canelo vs. Mbilli EN VIVO hoy, con los resultados actualizados de la cartelera, los ganadores y los detalles del combate estelar. FOTO DE DAZN.COM

¿A qué hora ver la pelea de boxeo, Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO hoy?

PAÍSES HORA DE INICIO DE LA CARTELERA PELEA ESTELAR CANALES TV/STREAMING Estados Unidos 13:00 p. m. ET / 10:00 a. m. PT 5:00 p. m. ET / 10:00 p. m. PT DAZN PPV México 11:00 a. m. 3:00 p. m. DAZN PPV, TV Azteca 7, Box Azteca y Azteca Deportes Australia 3:00 a. m. del domingo 1 de noviembre 7:00 a. m. del domingo 1 de noviembre DAZN PPV Canadá 12:00 p. m. ET 4:00 p. m. ET DAZN PPV Reino Unido 4:00 p. m. 8:00 p. m. DAZN PPV Irlanda 4:00 p. m. 8:00 p. m. DAZN PPV España 5:00 p. m. 9:00 p. m. DAZN PPV Italia 5:00 p. m. 9:00 p. m. DAZN PPV Nueva Zelanda 5:00 a. m. del domingo 1 de noviembre 9:00 a. m. del domingo 1 de noviembre DAZN PPV Alemania 5:00 p. m. 9:00 p. m. DAZN PPV Francia 5:00 p. m. 9:00 p. m. DAZN PPV Perú 11:00 a. m. 3:00 p. m. DAZN PPV Colombia 11:00 a. m. 3:00 p. m. DAZN PPV Ecuador 11:00 a. m. 3:00 p. m. DAZN PPV Chile 1:00 p. m. 5:00 p. m. DAZN PPV Argentina 1:00 p. m. 5:00 p. m. DAZN PPV

¿Cómo ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli por DAZN PPV?

La plataforma ofrece el evento de pago por visión en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, España, Italia, Alemania, Francia, Australia y Nueva Zelanda. En Estados Unidos, el precio anunciado es de US$79.99. Los usuarios pueden ingresar a DAZN desde dispositivos compatibles y revisar las condiciones de compra de su territorio, ya que el PPV puede cobrarse por separado de la suscripción habitual.

¿Cómo ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli gratis en México?

Los espectadores mexicanos podrán seguir la cartelera por TV Azteca 7, con la cobertura de Box Azteca y las opciones digitales de Azteca Deportes. La programación anunciada por la televisora comienza a las 11:00 a. m., hora del centro de México, antes del combate principal.

La disponibilidad de la señal por internet debe consultarse en los canales oficiales de Azteca Deportes. Quienes prefieran la opción de pago también podrán recurrir a DAZN PPV.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)