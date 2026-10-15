Continúa el desarrollo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026 y puede ser el Juego 4 y definitivo. Este jueves 15 de octubre, no te pierdas la transmisión de Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, enfrentamiento que va 3-0 a favor de los Brewers y sería un verdadero batacazo eliminar a la plantilla más cara, con el mejor jugador del torneo, antes de la Serie Mundial 2026.
A continuación, te presentamos todos los detalles necesarios para no perderte ni un solo instante del apasionante encuentro de los playoffs de las Grandes Ligas. Consultar los canales oficiales y plataformas de streaming te permitirá asegurar la señal correcta según tu ubicación geográfica. Revisa la guía con la información de transmisiones y horarios adaptados a cada región:
- Estados Unidos:
- México:
- Latinoamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Brasil, entre otros):
¿En qué canal transmiten Dodgers vs. Brewers EN VIVO hoy por MLB Playoffs 2026?
|País / Región
|Horario Local
|Canales de TV
|Streaming
|Estados Unidos
|8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT
|TBS, truTV, UniMás
|HBO Max
|México
|6:00 p. m.
|FOX, FOX One, FOX Plus
|Disney+ / FOX Sports App
|España
|2:00 a. m. (madrugada del viernes)
|Movistar Plus+ (Deportes)
|Movistar Plus+
|Perú, Colombia, Ecuador
|7:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Argentina, Uruguay
|9:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Chile
|9:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Venezuela
|8:00 p. m.
|ESPN, IVC, Televen
|Disney+
|Cuba
|8:00 p. m.
|Telerebelde, ESPN (según operador)
|Disney+ (según disponibilidad)
|República Dominicana
|8:00 p. m.
|ESPN, CDN Deportes
|Disney+
|Puerto Rico
|8:00 p. m.
|TBS, truTV, UniMás, ESPN
|HBO Max, Disney+