PUEBLA (MÉXICO), 12/09/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso EN VIVO ONLINE GRATIS hoy por la categoría peso crucero en el Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla. FOTO DE NOÉ YACTAYO
PUEBLA (MÉXICO), 12/09/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso EN VIVO ONLINE GRATIS hoy por la categoría peso crucero en el Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso se llevan todos los reflectores del fin de semana de boxeo por el combate que sostendrán este sábado 12 de septiembre en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, México. La velada contará con una cartelera de peleas profesionales y amateur, además de la participación de Omar Chávez.

¿Quieres saber cómo ver la pelea en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? Aquí te explicamos qué canal de televisión y qué plataforma digital transmitirá la función de Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso, además de los horarios del inicio de la cartelera y de la pelea estelar en México, Estados Unidos, Latinoamérica y España.

La transmisión oficial para México estará a cargo de Azteca 7, señal de televisión abierta, y también podrá seguirse por internet mediante el sitio de Azteca 7 y las aplicaciones TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. TV Azteca promociona la pelea como una transmisión gratuita y en vivo.

La cartelera comenzará a las 5:00 p. m., hora del centro de México, mientras que TV Azteca establece alrededor de las 8:00 p. m. como horario estimado para la pelea estelar. Debido a que se trata de una cartelera con varios combates, ese horario puede modificarse según la duración de las peleas anteriores.

¿A qué hora es y en qué canal transmiten la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso?

PAÍSESHORA DE INICIO DE LA CARTELERAHORA APROXIMADA DE LA ESTELARCANALES TV Y STREAMING
México, centro5:00 p. m.8:00 p. m.Azteca 7 / Azteca Deportes
Estados Unidos, CT6:00 p. m.9:00 p. m.No confirmado oficialmente
Estados Unidos, ET7:00 p. m.10:00 p. m.No confirmado oficialmente
Estados Unidos, PT4:00 p. m.7:00 p. m.No confirmado oficialmente
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá6:00 p. m.9:00 p. m.No confirmado oficialmente
Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana7:00 p. m.10:00 p. m.No confirmado oficialmente
Bolivia7:00 p. m.10:00 p. m.No confirmado oficialmente
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil8:00 p. m.11:00 p. m.No confirmado oficialmente
Chile8:00 p. m.11:00 p. m.No confirmado oficialmente
Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua5:00 p. m.8:00 p. m.No confirmado oficialmente
España1:00 a. m. del domingo 134:00 a. m. del domingo 13No confirmado oficialmente
BOX TV AZTECA 7 EN VIVO GRATIS — ver pelea Julio César Chávez vs. Jeison Troncoso por TV abierta | VIDEO
Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso EN VIVO se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, México, en un combate de peso crucero que encabeza una cartelera de boxeo con causa; la pelea estelar podrá seguirse EN VIVO y ONLINE GRATIS a través de TV Azteca 7, tanto por la señal abierta como mediante el streaming oficial de Azteca Deportes y la app de TV Azteca, dentro de la transmisión de Box Azteca.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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