Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso se llevan todos los reflectores del fin de semana de boxeo por el combate que sostendrán este sábado 12 de septiembre en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, México. La velada contará con una cartelera de peleas profesionales y amateur, además de la participación de Omar Chávez.
¿Quieres saber cómo ver la pelea en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? Aquí te explicamos qué canal de televisión y qué plataforma digital transmitirá la función de Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso, además de los horarios del inicio de la cartelera y de la pelea estelar en México, Estados Unidos, Latinoamérica y España.
La transmisión oficial para México estará a cargo de Azteca 7, señal de televisión abierta, y también podrá seguirse por internet mediante el sitio de Azteca 7 y las aplicaciones TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. TV Azteca promociona la pelea como una transmisión gratuita y en vivo.
La cartelera comenzará a las 5:00 p. m., hora del centro de México, mientras que TV Azteca establece alrededor de las 8:00 p. m. como horario estimado para la pelea estelar. Debido a que se trata de una cartelera con varios combates, ese horario puede modificarse según la duración de las peleas anteriores.
¿A qué hora es y en qué canal transmiten la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso?
|PAÍSES
|HORA DE INICIO DE LA CARTELERA
|HORA APROXIMADA DE LA ESTELAR
|CANALES TV Y STREAMING
|México, centro
|5:00 p. m.
|8:00 p. m.
|Azteca 7 / Azteca Deportes
|Estados Unidos, CT
|6:00 p. m.
|9:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|Estados Unidos, ET
|7:00 p. m.
|10:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|Estados Unidos, PT
|4:00 p. m.
|7:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
|6:00 p. m.
|9:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana
|7:00 p. m.
|10:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|Bolivia
|7:00 p. m.
|10:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
|8:00 p. m.
|11:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|Chile
|8:00 p. m.
|11:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
|5:00 p. m.
|8:00 p. m.
|No confirmado oficialmente
|España
|1:00 a. m. del domingo 13
|4:00 a. m. del domingo 13
|No confirmado oficialmente