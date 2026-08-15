Filadelfia vuelve a recibir a la UFC y lo hace con una cartelera que concentra dos peleas por el campeonato y varios cruces con consecuencias importantes para el futuro de sus divisiones. El foco estará puesto en Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry, duelo estelar de UFC 330 por el título wélter, pero la noche también tendrá otro cinturón en disputa cuando Mackenzie Dern enfrente a Gillian Robertson por la corona femenina de peso paja.

La función se realizará este sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, con el evento principal programado para las 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT. La cartelera podrá seguirse en vivo mediante las plataformas y señales habilitadas en cada país.

Makhachev llega a esta cita después de conquistar el campeonato wélter y ahora tendrá su primera prueba como monarca de la categoría. El excampeón de peso ligero sube nuevamente al octágono para demostrar que su dominio puede trasladarse también a una división superior. Del otro lado estará Ian Machado Garry, número uno del ranking, invicto y ante la oportunidad más importante de su carrera.

El irlandés no solo buscará arrebatarle el cinturón a Makhachev. Una victoria lo convertiría en campeón y confirmaría su ascenso dentro de una división que atraviesa una etapa de renovación. La pelea, por eso, plantea un choque entre el campeón que intenta consolidarse en una nueva categoría y un contendiente que llega dispuesto a aprovechar su primera oportunidad titular.

El segundo campeonato de la noche estará en manos de Mackenzie Dern y Gillian Robertson. Ambas protagonizarán el combate coestelar por el título de peso paja femenino, en una pelea que promete un duelo especialmente interesante en el grappling y el trabajo a ras de lona.

La cartelera también tendrá presencia española. Joel Álvarez se enfrentará a Chidi Njokuani en una de las peleas de las preliminares, mientras que Jalin Turner vs. Kauê Fernandes y Edson Barboza vs. Esteban Ribovics aparecen entre los enfrentamientos que completan una jornada cargada de nombres conocidos.

Para la audiencia internacional, las opciones de transmisión dependerán del territorio. Paramount+ será una de las principales plataformas para seguir UFC 330 en Estados Unidos y distintos mercados de Latinoamérica, mientras que en Europa los derechos corresponden a otras señales. En España, la velada podrá verse a través de Eurosport en HBO Max, con las preliminares durante la madrugada del domingo 16 de agosto y la cartelera principal a partir de las 3:00 a. m.

Más allá de los dos cinturones en juego, UFC 330 tiene otro atractivo: puede marcar el comienzo de una nueva etapa en varias divisiones. Makhachev busca demostrar que también puede reinar en las 170 libras; Machado Garry quiere convertir su condición de principal contendiente en un campeonato; y Dern y Robertson llegan con la misma misión en el peso paja. Todo está listo para una noche en la que cada combate puede dejar consecuencias mucho más allá del octágono.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el UFC 330: Makhachev vs. Garry?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos (ET) Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Estados Unidos (PT) Early prelims: 2:30 p. m. / Prelims: 4:00 p. m. / Principal: 6:00 p. m. — Paramount+ México Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Guatemala Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ El Salvador Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ Honduras Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ Nicaragua Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ Costa Rica Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ Panamá Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Cuba Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Consultar disponibilidad local República Dominicana Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Puerto Rico Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Colombia Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Venezuela Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Ecuador Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Perú Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Bolivia Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Chile Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Argentina Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Uruguay Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Paraguay Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Brasil Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Haití Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Consultar disponibilidad local Belice Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Consultar disponibilidad local Guyana Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Consultar disponibilidad local Surinam Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Consultar disponibilidad local Reino Unido Early prelims: 10:00 p. m. / Prelims: 12:00 a. m. / Principal: 2:00 a. m. TNT Sports TNT Sports Box Office / UFC Fight Pass Irlanda Early prelims: 10:00 p. m. / Prelims: 12:00 a. m. / Principal: 2:00 a. m. TNT Sports TNT Sports Box Office / UFC Fight Pass España Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Eurosport HBO Max Francia Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. RMC Sport RMC Sport / UFC Fight Pass Italia Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — HBO Max / Discovery+ Alemania Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — DAZN / UFC Fight Pass Países Bajos Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — HBO Max Portugal Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — UFC Fight Pass Suiza Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. RMC Sport / DAZN UFC Fight Pass Austria Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — DAZN Polonia Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Polsat Sport UFC Fight Pass Dinamarca Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Viaplay Viaplay Noruega Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Viaplay Viaplay Suecia Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Viaplay Viaplay

Los horarios corresponden al inicio de cada bloque y no necesariamente al momento exacto en que comenzará cada pelea. La duración de los combates anteriores puede modificar la hora de salida del siguiente enfrentamiento.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry en Estados Unidos?

Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir UFC 330 en directo por Paramount+, plataforma que concentra la transmisión completa del evento. La cartelera principal comenzará a las 9:00 p. m. ET, mientras que las preliminares arrancarán a las 7:00 p. m. ET y los early prelims a las 5:30 p. m. ET.

Una de las novedades de esta etapa de transmisión de UFC en Estados Unidos es que UFC 330 no tendrá un pago por evento adicional. El evento está incluido en la suscripción de Paramount+ y podrá verse en directo y posteriormente bajo demanda.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry en México?

En México, UFC 330 podrá seguirse mediante Paramount+, que ofrecerá la transmisión de la cartelera. Las preliminares están programadas para las 6:00 p. m., mientras que la cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m., hora local.

La plataforma también ofrece la señal en español para UFC, por lo que los espectadores podrán seguir la función con cobertura dirigida al público latinoamericano.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry en Latinoamérica?

Para Latinoamérica, la guía oficial de UFC establece Paramount+ como la plataforma de transmisión para la región, incluido México. En países como Perú, Colombia y Ecuador, la cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m.; en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio será a las 10:00 p. m.

Las diferencias horarias entre países hacen recomendable revisar la tabla antes del evento, especialmente para quienes quieran ver las preliminares o los early prelims.

¿Dónde ver UFC 330: Makhachev vs. Garry en España?

En España, UFC 330 podrá seguirse a través de Eurosport y HBO Max. Los primeros combates están programados para la noche del sábado 15 de agosto, mientras que las preliminares comenzarán a la 1:00 a. m. del domingo 16 y la cartelera principal arrancará a las 3:00 a. m.

El combate de Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani forma parte de las preliminares, por lo que el español deberá entrar al octágono antes de la cartelera principal. La hora exacta de su pelea dependerá de la duración de los enfrentamientos anteriores.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry en Reino Unido e Irlanda?

En Reino Unido e Irlanda, la cartelera principal está prevista para las 2:00 a. m. del domingo 16 de agosto. La transmisión estará disponible a través de TNT Sports, mientras que TNT Sports Box Office y UFC Fight Pass figuran entre las opciones de cobertura para los distintos bloques del evento.

Los early prelims comenzarán a las 10:00 p. m. del sábado, seguidos por las preliminares a medianoche.

¿Dónde ver UFC 330: Makhachev vs. Garry en Italia, Alemania y Francia?

Los derechos de UFC cambian de acuerdo con cada mercado europeo. En Francia, la transmisión figura en RMC Sport; en Alemania, DAZN y UFC Fight Pass aparecen entre las opciones señaladas para la cobertura. En Italia, la guía internacional de UFC incluye HBO Max y Discovery+ para los distintos bloques.

En todos estos mercados, la cartelera principal comenzará alrededor de las 3:00 a. m. del domingo 16 de agosto, hora de Europa Central.

Horarios del mundo para ver pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por el UFC 330

Makhachev y Machado Garry encabezarán la cartelera principal de UFC 330. En Estados Unidos, el programa comienza a las 9:00 p. m. ET, pero el combate por el título wélter llegará más tarde, una vez que finalicen las cuatro peleas anteriores.

Como ocurre habitualmente en UFC, no existe una hora exacta para el inicio del combate estelar. En España, las previsiones sitúan la pelea alrededor de las 5:30 a. m. del domingo 16 de agosto; en Perú, el combate se produciría aproximadamente entre las 10:30 p. m. y las 11:30 p. m., dependiendo de cómo avance la cartelera.

PAÍS / REGIÓN CARTELERA PRINCIPAL HORA APROX. DE MAKHACHEV VS. MACHADO GARRY Estados Unidos (ET) 9:00 p. m. 11:30 p. m. aprox. Estados Unidos (PT) 6:00 p. m. 8:30 p. m. aprox. México 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Perú 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Colombia 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Ecuador 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Venezuela 9:00 p. m. 11:30 p. m. aprox. Chile 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox. Argentina 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox. España 3:00 a. m. 5:30 a. m. aprox. Reino Unido 2:00 a. m. 4:30 a. m. aprox. Irlanda 2:00 a. m. 4:30 a. m. aprox.

Los horarios de esta tabla son aproximados. La pelea estelar puede comenzar antes o después dependiendo de si los combates previos terminan por decisión, nocaut o sumisión.

Cartelera completa de UFC 330: Makhachev vs. Garry

Cartelera principal

Peso wélter — Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry

— Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry Peso paja femenino — Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson

— Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson Peso ligero — Jalin Turner vs. Kauê Fernandes

— Jalin Turner vs. Kauê Fernandes Peso medio — Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus

— Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus Peso ligero — Edson Barboza vs. Esteban Ribovics

Preliminares

Peso wélter — Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez

— Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez Catchweight — Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin

— Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin Peso medio — Donte Johnson vs. Eric McConico

— Donte Johnson vs. Eric McConico Peso medio — Vicente Luque vs. Tresean Gore

Early prelims

Peso semipesado — Rafael Tobias vs. Lucas Fernando

— Rafael Tobias vs. Lucas Fernando Peso wélter — Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj

— Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj Peso wélter — Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai

UFC confirmó tras los pesajes que los 24 peleadores cumplieron con el proceso oficial y que los 12 combates permanecen programados para UFC 330.

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)