transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que esta final del US Open 2026 está programado para este domingo 13 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium, la cancha principal del complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center, a partir de la 1:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Alexander Zverev vs. Ben Shelton será transmitido por ESPN y Disney Plus. (Video: US Open)
Alexander Zverev vs. Ben Shelton será transmitido por ESPN y Disney Plus. (Video: US Open)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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