LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 15/10/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers hoy por el Juego 4 de los MLB Playoffs 2026 en el Dodger Stadium de California. FOTO DE LUKE HALES PARA AFP
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 15/10/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers hoy por el Juego 4 de los MLB Playoffs 2026 en el Dodger Stadium de California. FOTO DE LUKE HALES PARA AFP

Los Los Angeles Dodgers regresan al Dodger Stadium para enfrentar a los Milwaukee Brewers en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de los MLB Playoffs 2026. Milwaukee llega con una ventaja de 3-0 en la serie y buscará conseguir la victoria que le permita sellar su clasificación, mientras que los angelinos están obligados a ganar para evitar la eliminación. El encuentro se disputará este jueves 15 de octubre, desde las 5:00 p. m. PT / 8:00 p. m. ET en Estados Unidos y las 6:00 p. m. en México (tiempo del centro). Revisa aquí cómo ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO por televisión y online, con la señal de ESPN 3 y las opciones de streaming disponibles según tu país, incluido Disney+ Premium.

¿Quieres ver el Juego 4 de Dodgers vs. Brewers en Latinoamérica? En Sudamérica, puedes consultar la disponibilidad de ESPN y sus señales complementarias, así como las opciones de streaming de Disney+ según la programación y el territorio.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Dodgers vs. Brewers por el Juego 4 de la MLB?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Para ver Dodgers vs. Brewers en Perú y Sudamérica, consulta la programación de ESPN y la disponibilidad del partido en Disney+ Premium. La señal televisiva asignada al encuentro puede variar entre territorios, por lo que es importante comprobar la guía de tu operador.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaTelecentro: 105 SD y 1011 HD; Flow: 103 HDDisney+
ColombiaMovistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 540 HD y 1510 HDDisney+
PerúMovistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HDDisney+
ChileMovistar TV: 480 SD y 884 HD; Claro TV: 174 SD y 474 HD; VTR: 49Disney+
MéxicoSky: 548 y 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558Disney+
EcuadorCNT: 302 SD y 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD y 730 HDDisney+
VenezuelaMovistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD y 154 HDDisney+
UruguayCablevisión Flow: 103 SD, 101 HD y 716 HDDisney+
ParaguayPersonal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD y 503 HD; Claro TV: 93 SD y 124 HDDisney+
BoliviaEntel: 40 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; Cotas: 54 SD/HDDisney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Dodgers vs. Brewers por la MLB 2026?

ESPN2 se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte de los contenidos deportivos de Disney+, de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad en cada territorio.

Para ver Dodgers vs. Brewers por ESPN2, revisa la programación local de tu país. La señal que emita el partido puede variar según los derechos de transmisión y la distribución de contenidos de cada operador.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaAntina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Cabletel: 18 y 202 HD; Gigared: 46 y 17.4; Express: 22, 103 y 822 HD; Cablevideo Digital: 18, 101 y 616 HD; Telered: 24, 54 y 125 HD; Dibox: 101 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HDDisney+
ChileMovistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; Tuves HD: 105 HD y 508 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91; GTD/Telsur: 84; Cable de la Costa: 21 SD y 224 HD; WOM: 226 HDDisney+
ColombiaMovistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Click HD: 310 HD y 312 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD; Colcable: 15 y 12 HD; Conexión Digital: 34 y 28Disney+
EcuadorGrupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HDDisney+
PerúMovistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HDDisney+
UruguayCablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HDDisney+
VenezuelaMovistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Intercable: 51 SD y 56 SD; Netuno: 28; Vencable: 43; TV Zamora: 39Disney+
ParaguayPersonal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; VCC: 28 y 106; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD; Copaco: 50 SD y 504 HDDisney+
BoliviaEntel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; AXS+: 103 HDDisney+
MéxicoSky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Wizz: 609, 54 y 20; Totalplay: 558 HD; Xview+: 304 HDDisney+
República DominicanaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HDDisney+
HondurasSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
GuatemalaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
El SalvadorSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HDDisney+
NicaraguaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 302 SD, 403 y 1101 HDDisney+
Costa RicaSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; CableSantos: 155Disney+
PanamáSky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil: 252 HDDisney+

¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO, Dodgers vs. Brewers por juego 4 de MLB Playoffs 2026?

ESPN3 es otra de las señales deportivas disponibles en distintos mercados de Latinoamérica. Los números de canal dependen del operador y del país. Para seguir el Juego 4 entre Dodgers y Brewers, comprueba la guía de programación correspondiente y la disponibilidad del encuentro en tu servicio de televisión o streaming.

PaísesESPN 3Streaming
ArgentinaDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Flow: 104 (SD/HD); Telecentro: 1012 (HD).Disney+ Premium
BoliviaTigo: 507 (SD) / 707 (HD); Entel: 105 (HD).Disney+ Premium
BrasilClaro TV / NET: 72 / 572 (HD); SKY: 199 / 599 (HD); Vivo TV: 572 (HD).Disney+ Premium
ChileDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 176 / 476 (HD); VTR: 153 / 842 (HD); Tuves HD: 108; Movistar TV: 495 / 887 (HD); Zapping: 43.Disney+ Premium
ColombiaDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 512 (SD) / 1512 (HD); Movistar TV: 488 (SD) / 887 (HD); Tigo: 29–34 / 241 (HD).Disney+ Premium
Costa RicaSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD).Disney+ Premium
CubaDisponibilidad limitada a través de red hotelera o servicios satelitales internacionales (SKY: 559 / 1559).Disney+ Premium
EcuadorDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 92 (SD) / 592 (HD); Grupo TV Cable (Xtrim): 204 (SD) / 736 (HD).Disney+ Premium
El SalvadorSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 1303 (HD).Disney+ Premium
GuatemalaSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD).Disney+ Premium
HaitíDisponibilidad según operador internacional o señal satelital regional (DirecTV / SKY).Disney+ Premium
HondurasSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD).Disney+ Premium
MéxicoDish: 344; izzi: 510; Megacable: 307; SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Star TV: 503; Totalplay: 520.Disney+ Premium
NicaraguaSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD).Disney+ Premium
PanamáSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 371 (SD) / 1371 (HD); +Móvil: 253 (SD) / 1253 (HD).Disney+ Premium
ParaguayPersonal Flow: 105 (HD); Tigo: 106 (SD) / 712 (HD); Claro TV: 106 (SD) / 1106 (HD); Copaco (IPTV): 53.Disney+ Premium
PerúDirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Movistar TV: 504 (SD) / 742–786 (HD); Claro TV: 66 (SD) / 522 (HD).Disney+ Premium
República DominicanaSKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD).Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium online, Dodgers vs. Brewers por la MLB 2026?

Disney+ Premium es una alternativa para acceder a contenidos deportivos de ESPN por internet en los países donde está disponible. La transmisión del Juego 4 de Dodgers vs. Brewers dependerá de los derechos de emisión y de la programación de cada mercado, por lo que conviene comprobar que el encuentro figure en el catálogo deportivo de tu región.

Estos son los precios de referencia del Plan Premium de Disney+ que figuran en la plantilla original:

PaísesDisney+ Premium mensualDisney+ Premium anual
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2.679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ cuenta con diferentes planes para acceder a películas, series y contenidos deportivos de ESPN. La oferta de deportes, los canales lineales, los eventos exclusivos y la cobertura de la MLB dependen del país y de la suscripción contratada.

Plan Disney+ Estándar

Estas son las características recogidas en la plantilla original:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
  • Películas y series de Star sin anuncios.
  • Acceso a canales lineales de deportes ESPN y ESPN3 con anuncios.
  • Video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.
  • Reproducción simultánea en dos dispositivos.
  • Descargas hasta en diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total.

Plan Disney+ Premium

Estas son las características recogidas en la plantilla original:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.
  • Películas y series de Star sin anuncios.
  • Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.
  • Video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced.
  • Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles.
  • Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Horario, TV y dónde ver Dodgers vs. Brewers en vivo por la MLB Playoffs 2026

FICHADATOS DEL JUEGO 4 DODGERS VS. BREWERS EN VIVO POR MLB PLAYOFFS 2026
FechaJueves 15 de octubre de 2026
PartidoLos Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
Hora5:00 p. m. PT / 8:00 p. m. ET (Estados Unidos); 6:00 p. m. (México, hora del centro)
Canal en PerúESPN 3, según programación
Canal en otros países de SudaméricaESPN, ESPN2 o ESPN3, según la programación local
Streaming en Perú y SudaméricaDisney+ Premium, sujeto a disponibilidad del encuentro
EstadioDodger Stadium, Los Ángeles, California
Situación de la serieMilwaukee Brewers lidera 3-0 y está a una victoria de avanzar
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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