Transmisión de ESPN y Disney Plus para ver el evento UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev, por el título de peso medio. (Foto: @UFC / Composición Depor)
Transmisión de ESPN y Disney Plus para ver el evento UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev, por el título de peso medio. (Foto: @UFC / Composición Depor)

Todo listo para definir el futuro de la categoría de peso medio. Este sábado 16 de agosto, desde el United Center de Chicago, se vivirá el evento UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev. Mira el UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev, a partir de las 10:00 p.m. Tiempo del Este (cartelera estelar), con transmisión de ESPN y Disney Plus en Latinoamérica. El vigente campeón, Dricus Du Plessis, lleva un récord de 9-0 en la UFC y se enfrenta a otro invicto en la categoría, Khamzat Chimaev, que quiere demostrar por qué es actualmente uno de los hombres más peligrosos dentro del octágono.

ESPN EN VIVO - transmisión UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en directo (Video: @UFC)
ESPN EN VIVO - transmisión UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en directo (Video: @UFC)
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC