La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli tendrá un espacio de seguimiento especial en YouTube con ESPN KnockOut, que realizará una transmisión en directo para comentar las acciones del enfrentamiento y ofrecer sus reacciones durante el desarrollo del combate. Este sábado 31 de octubre, los aficionados al boxeo podrán conectarse al canal oficial del programa para seguir el análisis en tiempo real, conocer las impresiones sobre el desempeño de ambos púgiles y acompañar la cobertura digital de una de las citas más esperadas del calendario boxístico.

¿Dónde ver ESPN KnockOut EN VIVO para seguir la reacción de Canelo vs. Mbilli?

Los aficionados podrán acceder a la cobertura especial desde el canal oficial de ESPN KnockOut en YouTube, donde el programa realizará una reacción en directo al combate entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el franco-camerunés Christian Mbilli. Para ingresar, solo tendrán que visitar la plataforma, buscar ESPN KnockOut y seleccionar la transmisión en vivo cuando esté disponible.

También pueden acceder directamente desde este enlace: ESPN KnockOut en YouTube.

¿Qué nos espera el sábado de acción? Al final tenemos un poquito de resumen... 🤣🔥 📺 Sábado, reaccionamos en vivo al #CaneloMbilli por YouTube ESPN KnockOut https://t.co/tOfgkCN6Z3 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 30, 2026

La cobertura digital permitirá seguir los comentarios, las impresiones y el análisis del equipo del programa mientras se desarrolla el enfrentamiento. De esta manera, quienes quieran acompañar la jornada boxística desde internet tendrán una alternativa adicional para seguir lo que suceda sobre el cuadrilátero.

¿A qué hora comienza la reacción de ESPN KnockOut por Canelo vs. Mbilli?

La reacción de ESPN KnockOut está programada para este sábado 31 de octubre, coincidiendo con la jornada en la que Canelo Álvarez y Christian Mbilli se enfrentarán en Riad, Arabia Saudita. Sin embargo, no se ha confirmado una hora específica de inicio para la emisión del programa.

El combate principal tiene previsto comenzar aproximadamente a las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos, mientras que en Perú, Colombia y Ecuador está programado para las 3:00 p. m. y en México para las 2:00 p. m., de acuerdo con los horarios publicados para el evento. La hora de inicio puede variar según la duración de los enfrentamientos preliminares.

¿ESPN KnockOut transmitirá la pelea completa de Canelo vs. Mbilli?

No. Es importante distinguir entre la reacción de ESPN KnockOut en YouTube y la señal que tiene los derechos para retransmitir el combate. El programa ofrecerá comentarios y análisis en directo, pero esta cobertura no debe confundirse con la transmisión íntegra de la pelea.

Para ver el enfrentamiento completo entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, los espectadores deberán recurrir a las opciones oficiales disponibles en sus respectivos países.

En Estados Unidos, la velada estará disponible mediante DAZN PPV.

En México, los aficionados también tendrán alternativas como TV Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes. En otros mercados, la disponibilidad dependerá de los acuerdos de transmisión correspondientes.

¿Cómo ver ESPN KnockOut por YouTube desde un celular, PC o Smart TV?

La transmisión de ESPN KnockOut podrá consultarse desde cualquier dispositivo compatible con YouTube. No es necesario contar con una suscripción de televisión por cable para acceder al canal, aunque sí se requiere conexión a internet.

Estos son los pasos para encontrar la cobertura:

Abre YouTube desde tu celular, computadora, tableta o Smart TV. Escribe ESPN KnockOut en el buscador. Ingresa al canal oficial del programa. Busca la transmisión en directo dedicada a Canelo vs. Mbilli. Selecciona el video para seguir la reacción y los comentarios del equipo.

¿Dónde se disputa la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

El enfrentamiento se realizará este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. Christian Mbilli llegará como campeón de la división, mientras que Canelo buscará recuperar el cinturón y volver a ocupar un lugar en la cima de las 168 libras.

El combate representa el regreso del mexicano al cuadrilátero después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Mbilli, por su parte, tendrá la oportunidad de defender por primera vez el título mundial que recibió tras ser elevado a campeón absoluto por el CMB.

La cartelera también contempla otros enfrentamientos destacados, entre ellos Jaime Munguía vs. Nikita Zon y Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon. La expectativa estará centrada en el combate estelar y en la posibilidad de que Canelo vuelva a conquistar un campeonato mundial.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la pelea Canelo-Mbilli en ESPN KnockOut

¿Dónde ver ESPN KnockOut EN VIVO?

La reacción de Canelo vs. Mbilli estará disponible en el canal oficial de ESPN KnockOut en YouTube.

¿ESPN KnockOut es gratis por YouTube?

El acceso al canal de YouTube es gratuito. No obstante, la disponibilidad de la reacción y de la transmisión en directo dependerá de la programación publicada por ESPN KnockOut.

¿ESPN KnockOut transmitirá Canelo vs. Mbilli en vivo?

El programa realizará una reacción y comentarios en directo sobre el combate. Esto no significa que vaya a retransmitir íntegramente las imágenes de la pelea.

¿Cuándo es la pelea de Canelo vs. Mbilli?

Canelo Álvarez y Christian Mbilli se enfrentarán el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita.

¿Puedo ver ESPN KnockOut desde mi celular?

Sí. Puedes ingresar al canal oficial desde la aplicación de YouTube o desde el navegador de tu teléfono.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)