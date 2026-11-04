ESPN transmitirá el partido de vs. EN VIVO | EN DIRECTO, en duelo válido por la ronda 2 del . ¿Dónde ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para este torneo, pero solo estará disponible en su versión digital por la plataforma de paga de Disney Plus, en su versión Premium. No sugerimos buscarlo por Fútbol Libre TV, por tratarse de una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 4 de noviembre no antes de las 8:00 a.m. y se disputará en el Paris La Défense Arena.

Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev por la segunda ronda del Masters 1000 de París. (Video: Tennis Channel)
Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev por la segunda ronda del Masters 1000 de París. (Video: Tennis Channel)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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