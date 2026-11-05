transmitirá el partido de vs. , en duelo válido por los octavos de final del . ¿Dónde se verá la transmisión del partido? ESPN cuenta los derechos para este torneo, pero estará disponible en su versión digital por la plataforma de paga de Disney Plus, en su versión Premium. No sugerimos buscarlo por Fútbol Libre TV, por tratarse de una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 5 de noviembre no antes de las 9:00 a.m. y se disputó en el Paris La Défense Arena.

Ignacio Buse vs Nuno Borges chocan por los octavos de final del Masters 1000 de París. (Video: Tennis TV)
Ignacio Buse vs Nuno Borges chocan por los octavos de final del Masters 1000 de París. (Video: Tennis TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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