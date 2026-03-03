Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata por la final de la clasificación a Indian Wells vía ESPN y Disney Premium
Este martes 3 de marzo desde las 7:45 p.m. (horario peruano), Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata chocan EN VIVO | EN DIRECTO por la final de la etapa de clasificación al Masters 1000 de Indian Wells. Sigue todos los detalles.
Este martes 3 de marzo desde las 7:45 p.m. (horario peruano), Ignacio Buse vs. Rinky Hijikata chocan EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por la final de la ‘qualy’ de Indian Wells en Estados Unidos. ¿Cómo se puede ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de su versión digital por la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Por otro lado, la cancha 9 albergará este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. No te pierdes todos los detalles en la web Depor.
Previa Ignacio Buse vs Rinky Hijikata. (Video: ESPN)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.