Este martes 3 de marzo desde las 7:45 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por la final de la ‘qualy’ de Indian Wells en Estados Unidos. ¿Cómo se puede ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de su versión digital por la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Por otro lado, la cancha 9 albergará este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. No te pierdes todos los detalles en la web Depor.

Previa Ignacio Buse vs Rinky Hijikata. (Video: ESPN)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

