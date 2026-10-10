transmitió el choque entre vs. (0-2), tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este encuentro fue válido por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái y estuvo programado para el sábado 10 de octubre, no antes de las 6:30 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, pudiste seguir la transmisión por Disney Plus Premium. A Buse le costó imponer su juego ante el europeo y perdió por 2-0, con parciales de 6-0 y 6-3.

Ignacio Buse vs. Zizou Bergs se enfrentan por el Masters 1000 de Shanghái. (Video: Ignacio Buse)
Ignacio Buse vs. Zizou Bergs se enfrentan por el Masters 1000 de Shanghái. (Video: Ignacio Buse)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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