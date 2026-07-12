ESPN transmitirá el choque entre Jannik Sinner vs. Alexander Zverev EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este domingo 12 de julio en el All England Club, a partir de las 10:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España No recomendamos Fútbol Libre TV.

Previa del partido Jannik Sinner vs. Alexander Zverev:

La final masculina de Wimbledon 2026 reunirá a los dos primeros sembrados del torneo en un duelo que muchos esperaban desde el inicio del certamen. Jannik Sinner, vigente campeón y número uno del mundo, intentará defender con éxito la corona sobre el césped londinense, mientras que Alexander Zverev buscará conquistar por primera vez el trofeo del All England Club y añadir Wimbledon a la temporada más importante de su carrera.

Más allá de los títulos, el partido representa una oportunidad para cambiar la dinámica de una rivalidad muy marcada en los últimos años. Aunque Zverev llega reforzado tras conquistar Roland Garros y firmar una destacada campaña en Londres, el historial reciente favorece ampliamente a Sinner, quien ha enlazado nueve victorias consecutivas frente al alemán. Esa estadística convierte al italiano en favorito, pero también añade presión a un encuentro en el que ambos se juegan un nuevo capítulo de sus carreras.

El escenario está preparado para una final de máxima exigencia entre dos jugadores que han dominado el circuito durante 2026. Sinner ha impresionado por la autoridad con la que eliminó a Novak Djokovic en semifinales, mientras que Zverev ha demostrado una notable evolución en la hierba para alcanzar por primera vez la definición de Wimbledon. Con el título en juego y el prestigio del torneo más emblemático del tenis, el choque promete un tenis de altísimo nivel desde el primer punto hasta el último.

¿Cómo ver la final de Wimbledon 2026 por ESPN en Disney+ Premium?

Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir la final de Wimbledon 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev a través de ESPN y mediante Disney+ Premium, plataforma que transmitirá en vivo el partido decisivo del tercer Grand Slam de la temporada. La cobertura incluirá la previa, el desarrollo completo del encuentro y el análisis posterior desde el All England Club de Londres.

¿Cómo ver Jannik Sinner vs. Alexander Zverev por Disney+ Premium?

Para disfrutar de la final Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a Disney+ Premium, donde se encuentra integrada toda la programación deportiva de ESPN para Latinoamérica. Una vez iniciada la sesión, solo deberán ingresar a la sección ESPN y seleccionar la transmisión en vivo de Wimbledon 2026.

¿Cómo ver la final de Wimbledon 2026 desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el duelo Jannik Sinner vs. Alexander Zverev descargando la aplicación oficial de Disney+. Desde la pestaña de ESPN tendrán acceso a la transmisión en vivo, además de estadísticas, repeticiones y contenido adicional relacionado con Wimbledon 2026.

¿Cómo ver Jannik Sinner vs. Alexander Zverev en una computadora?

Otra alternativa para disfrutar de la final de Wimbledon 2026 es ingresar al sitio web oficial de Disney+ desde una laptop o PC. Tras iniciar sesión con una cuenta del Plan Premium, bastará con acceder al apartado de ESPN para seguir el partido en directo.

¿Cómo ver la final de Wimbledon 2026 en Smart TV?

Los aficionados también podrán ver el partido Jannik Sinner vs. Alexander Zverev desde un Smart TV compatible con la aplicación de Disney+. La plataforma está disponible en televisores inteligentes de las principales marcas, así como en dispositivos como Chromecast, Apple TV, Android TV, Fire TV y Roku.

¿Qué ofrece ESPN en Disney+ Premium durante Wimbledon 2026?

Además de la transmisión en vivo de la final Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, ESPN en Disney+ Premium ofrecerá la previa, entrevistas, análisis de especialistas, repeticiones, estadísticas y la cobertura completa de la jornada decisiva de Wimbledon 2026.

¿A qué hora juega Jannik Sinner vs. Alexander Zverev?

La final masculina de Wimbledon 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se disputará este domingo 12 de julio. El partido comenzará a las 12:00 p. m. de Argentina, 10:00 a. m. de Perú, Colombia y Ecuador, y 9:00 a. m. de México, horarios en los que también iniciará la cobertura especial de ESPN por Disney+ Premium.

ESPN y Disney Plus Premium pasarán el partido entre Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, por la final de Wimbledon 2026. (Video: Wimbledon)