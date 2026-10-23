El juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers se disputará el viernes 23 de octubre de 2026 en el American Family Field de Milwaukee, a las 8:00 p. m. del Este de Estados Unidos. (Foto: Composición Depor)
El juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers se disputará el viernes 23 de octubre de 2026 en el American Family Field de Milwaukee, a las 8:00 p. m. del Este de Estados Unidos. (Foto: Composición Depor)

La Serie Mundial 2026 comienza este viernes 23 de octubre con el Juego 1 entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers. Tras superar los playoffs de la MLB, ambos equipos se enfrentarán por primera vez en la postemporada y disputarán el título de las Grandes Ligas en la 122.ª edición del Clásico de Otoño. Conoce cómo y dónde ver el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta, cable y streaming online desde diferentes plataformas y en el lugar que te encuentres.

Cómo ver ESPN EN VIVO el juego 1 entre Rays vs. Brewers por TV y Online

El juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers se disputará el viernes 23 de octubre de 2026 en el American Family Field de Milwaukee, a las 8:00 p. m. del Este de Estados Unidos. Para verlo por ESPN y Disney+, es importante distinguir la señal de televisión de paga y el plan de streaming disponible en cada país. La programación oficial ya confirma ESPN2 y Disney+ Plan Premium en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú.

PaísHorario local del juego 1Canal de televisiónStreamingDisponibilidad verificada
Perú7:00 p. m.ESPN2Disney+ Plan PremiumLa agenda de ESPN Perú incluye el juego 1 de la Serie Mundial en ambas opciones.
Colombia7:00 p. m.ESPN2Disney+ Plan PremiumLa programación oficial de ESPN para Colombia confirma ambas transmisiones.
Ecuador7:00 p. m., hora continentalESPN2Disney+ Plan PremiumESPN publica una programación conjunta para Colombia y Ecuador con el juego 1 en ambas opciones.
Argentina9:00 p. m.ESPN2Disney+ Plan PremiumEl juego 1 figura en la programación oficial del viernes 23 de octubre.
México6:00 p. m., hora del centroESPN; señal específica pendiente de corroboraciónDisney+ PremiumLos medios mexicanos consultados incluyen ESPN y Disney+ entre las opciones para la Serie Mundial; no precisan qué señal de ESPN emitirá el primer juego.

Cómo ver el juego 1 Rays vs. Brewers EN VIVO en Perú, Colombia y Ecuador

En Perú, Colombia y Ecuador continental, la cita es a las 7:00 p. m. del viernes 23 de octubre. La opción de televisión es ESPN2, mientras que por streaming el encuentro está anunciado en Disney+ Plan Premium. Esto permite identificar con precisión qué canal buscar: para este partido, la programación publicada señala ESPN2, no la señal principal de ESPN.latinamerica.

Dónde ver Rays vs. Brewers EN VIVO en Argentina

En Argentina, el primer encuentro de la Serie Mundial está programado para las 9:00 p. m. y podrá seguirse por ESPN2 y Disney+ Plan Premium. La agenda oficial incluye las dos alternativas para el mismo juego, por lo que el aficionado puede optar por la transmisión televisiva o por streaming según el servicio que tenga contratado.

Cómo seguir la Serie Mundial Rays vs. Brewers EN VIVO en México

En México, Rays vs. Brewers comenzará a las 6:00 p. m., tiempo del centro. La cobertura publicada incluye ESPN mediante televisión de paga y Disney+ Premium por streaming. Sin embargo, las fuentes consultadas no identifican la señal concreta de ESPN para el juego inaugural, por lo que no corresponde anunciar ESPN2 como canal confirmado para México.

SOBRE EL AUTOR

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