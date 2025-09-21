El GP de Azerbaiyán se disputará (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 21 de setiembre por una jornada más de la Fórmula 1. Para seguir la transmisión, los fanáticos de los fierros deberán conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para iniciar desde las 6:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el Circuito callejero de Bakú. A continuación algunos pilotos que correrán: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren), Charlec Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Kimi Antonelli (Mercedes) y Isack Hadjar (Red Bull).
